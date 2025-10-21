Bloomberg: Erdoğan Katar’da 24 ikinci el Eurofighter Typhoon uçağı için görüşecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için Kuveyt’teki programının ardından Katar’ın başkenti Doha’ya geçecek.

Erdoğan’ın Katar ziyaretiyle ilgili Amerikan medyasında dikkat çeken bir iddia yer aldı. Bloomberg’in haberine göre, Erdoğan, Türkiye’nin envanter yenileme planı kapsamında Katar’da 24 adet ikinci el Eurofighter Typhoon savaş uçağı için görüşmeler gerçekleştirecek.

"Türkiye 16 adet yeni Tranche 4 jeti almayı planlıyor" iddiası

Bloomberg'in konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberde Eurofighter konsorsiyumunun bir üyesi olan İngiltere'nin Katar'dan Türkiye'ye Tranche 3A model jetlerin devri için arabuluculuk yaptığını yazdı.

Anlaşmanın bir parçası olarak Türkiye'nin 16 adet yeni Tranche 4 jeti almayı da planladığını iddia eden Bloomberg, toplam değeri birkaç milyar doları bulacak anlaşmanın teknik ayrıntılarının hâlâ müzakere edildiğini aktardı.

Bloomberg’in daha önce bildirdiğine göre, Türkiye’nin yeni ve ikinci el jetlerle birlikte Meteor füzelerini de içeren pakete yaklaşık 10 milyar euro harcayabileceği tahmin ediliyor.

"Türkiye, yeni F-16'larını 2030'a kadar teslim alamayabilir"

Dünyada ABD'den sonra en büyük F-16 filosuna sahip ülke olan Türkiye, gecikmeler nedeniyle yeni F-16'larını 2030'a kadar teslim alamayabilir. Bu nedenle Ankara, Avrupa'daki alternatiflere yönelmeye başladı.

Ankara ve İngiltere arasında temmuz ayında imzalanan ön anlaşmayla 40 Eurofighter uçağının satış süreci başlatılmıştı. Anlaşmanın önünü açan en kritik gelişme, Almanya’nın iki yıl süren engelini kaldırması oldu. Berlin, daha önce Doğu Akdeniz’deki gerilimler ve Ankara-Atina hattındaki anlaşmazlıklar nedeniyle satışa karşı çıkmıştı.

Ancak Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul geçen hafta Ankara ziyareti sırasında "Almanya perspektifinde artık kısıtlama yok. NATO müttefikimiz Türkiye ile işbirliği yapmayacaksak kimle yapacağız?" diyerek satışa açık destek verdi.