Bloomberg: Cumhurbaşkanı Erdoğan S-400'leri Rusya'ya iade etmek istiyor

Ankara’nın Moskova’dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemlerini iade etmeyi değerlendirdiği ve konunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e aktarıldığı iddia edildi. Bloomberg’in haberine göre, Erdoğan bu konuyu geçtiğimiz hafta Türkmenistan’da düzenlenen bir toplantıda Putin ile görüştü.

İddialara yakın kaynaklar, S-400 meselesinin daha önce iki ülke yetkilileri arasında da gündeme geldiğini belirtti. Konuya ilişkin olarak Cumhurbaşkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı herhangi bir açıklama yapmazken, Kremlin görüşmede böyle bir talebin söz konusu olmadığını duyurdu.

Erdoğan’ın S-400 adımı, ABD baskıları ve F-35 görüşmeleriyle aynı döneme denk geldi

Haberde "Erdoğan’ın bu adımının, Washington’dan gelen baskıların arttığı bir döneme denk geldiği" belirtildi. Türkiye’nin S-400 sistemlerine sahip olması ve F-35 programına yeniden katılma isteği, Erdoğan’ın eylül ayında ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray’da yaptığı görüşmede de gündeme gelmişti.

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Trump’a yakın bir isim olan Tom Barrack, "Türkiye’nin S-400’lerden vazgeçmeye her zamankinden daha yakın olduğunu ve sorunun ilerleyen dört ila altı ay içinde çözülebileceğini" söylemişti.

Rus yapımı askeri sistemlerden vazgeçilmesinin, ABD ile ilişkilerde önemli bir iyileşme sağlayabileceği belirtiliyor. Bu karar ile birlikte Türk savunma sanayisine yönelik Amerikan yaptırımlarının kaldırılmasının ve F-35 savaş uçaklarına erişimin önünü açabileceği değerlendirmeleri yapılıyor.

Üst düzey bir Türk diplomat da kısa süre önce, yaptırımların gelecek yıl kaldırılmasını beklediğini söylemişti.

Türkiye’nin Rusya’ya yönelmesinin arkasındaki nedeni açıklayan tarihçe

Türkiye, S-400 sistemlerini, NATO müttefikleriyle ilişkilerin gerildiği bir dönemde satın aldı. Bu anlaşmazlık, Barack Obama’nın ABD başkanlığı döneminde başlamış ve 2016’daki darbe girişiminin ardından derinleşmişti.

Ankara, aynı dönemde ABD’den Patriot hava savunma sistemleri almak istemiş ancak Washington’ın anlaşmayı sonuçlandırma konusunda kararlı olmadığını açıklamıştı. Bu durum, Türkiye’nin Rusya’ya yönelmesinin gerekçelerinden biri olarak gösterilmişti.

Milyarlarca doların iadesini talep edecek

Kaynaklara göre Ankara, S-400 sistemi için ödediği milyarlarca doların iadesini de talep etmeyi değerlendiriyor.

NATO, S-400 sistemlerinin Batı yapımı savaş uçaklarıyla birlikte kullanılması halinde Rusya’nın kritik askeri istihbarat elde edebileceği uyarısında bulunuyor. Türkiye ise halihazırda bu sistemi aktif olarak kullanmıyor.

Türkiye S-400 alımı nedeniyle F-35 programından çıkarılmıştı

ABD, Türkiye’yi 2019 yılında S-400 alımı nedeniyle F-35 programından çıkarmış, 2020’de ise CAATSA yaptırımlarını devreye sokarak Türk savunma sanayisinin hassas teknolojilere erişimini kısıtlamıştı. Dünyanın en gelişmiş savaş uçakları arasında gösterilen F-35’lerin, en pahalı versiyonunun birim maliyetinin 100 milyon doların üzerinde olduğu biliniyor.