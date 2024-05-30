Bloomberg kaynakları: Türkiye gri listeden çıkıyor

Bloomberg'e konuşan kaynaklara göre, Paris merkezli Mali Eylem Görev Gücü (FATF) bu ay Türkiye'ye geldi ve yasa dışı para akışını önleme yönünde önemli ilerleme kaydedildiği görüldü. Henüz kesin bir karar alınmamamış olsa da bu ziyarette varılan sonuçlara göre, Türkiye FATF'ın 28 Haziran'da Singapur'da yapacağı toplantıda 'gri liste'den çıkarılabilir.

Kaynaklar, FATF'ın Türkiye'yi listeden çıkarabilmesi için üyelerin nitelikli çoğunluğunun bu karara destek vermesi gerektiğini, birkaç aksi oyun bile süreci uzatabileceğini belirtti. Üyeler arasında ülkeler ve Avrupa Komisyonu gibi organizasyonlar bulunuyor.