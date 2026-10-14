Bloomberg'in 'devalüasyon' haberine toplantıya katılan ekonomistten itiraz!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın Tayland'ın başkenti Bangkok'ta yatırımcılarla gerçekleştirdiği görüşmeler, döviz kuru politikasına ilişkin tartışma başlattı.

Bloomberg'de yayınlanan haberde, Karahan'ın basına kapalı toplantılarda Türk lirasının değer kaybı hızına ilişkin dikkat çekici mesajlar verdiği iddia edildi. Bloomberg, konu hakkında doğrudan bilgi sahibi olduğunu belirttiği ancak isimlerini açıklamadığı kaynaklara dayandırdığı haberinde, Türkiye'nin gelecekte daha büyük bir devalüasyon riskini önlemek amacıyla Türk lirasının daha hızlı değer kaybetmesine izin verdiğini ileri sürdü.

Habere göre Karahan, ekonomik faaliyetteki zayıflamanın kur artışlarının enflasyona yansımasını sınırladığını ve kurdaki ayarlamanın zamanlamasında bu gelişmenin etkili olduğunu anlattı.

Bloomberg ayrıca Karahan'ın, Şubat 2028'de sona erecek görev süresinin ardından gelecek yönetimin, bugüne kadar elde edilen kazanımları ortadan kaldırabilecek büyük bir devalüasyon ihtiyacıyla karşılaşmasını istemediğini aktardı.

Haberde, kurdaki değer kaybı hızında yapılacak ayarlamaların Türk lirası cinsinden tasarrufların getirisini cazip tutacak şekilde gerçekleştirilmesi gerektiğinin de vurgulandığı belirtildi.

Toplantıya katılan Çağrı Sarıkaya: Bu yönde açıklama olmadı

Bloomberg'in haberinin ardından dikkat çeken değerlendirme, Bangkok'taki toplantıya katılan Akbank Başanalisti Çağrı Sarıkaya'dan geldi.

Sarıkaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, Bloomberg'in haberinde aktarılan yönde bir açıklamanın toplantıda yapılmadığını belirtti.

Sarıkaya, açıklamasında, "Bangkok toplantılarında TCMB Başkanı Fatih Karahan böyle bir mesaj vermedi. Bizzat katıldığım toplantıda söylediği şey açık ve net şu: “TL cinsinden aynı büyüklükte değer kaybı, kur seviyesi yükseldikçe zaman içinde yüzdesel olarak küçülüyor”

Değer kaybı eğilimi için rakamsal herhangi bir hedef veya eşik değer de telaffuz edilmedi.

Yine de “kendimce” bir yorum yaparsam hergün X kuruş değer kaybı, aylık eğilimi %1,7-1,8’den %1,5’lara getirdiği için ufak bir uyarlama yapıldı, o kadar. Dolayısıyla haberdeki gibi “lets lira fall quicker” gibi bir durum yok.

“Döviz kuru politikasında kayda değer bir değişim olmadığı” açıkça ifade edildi" yorumunu yaptı.

🚨 Bangkok toplantılarında TCMB Başkanı Fatih Karahan böyle bir mesaj vermedi. Bizzat katıldığım toplantıda söylediği şey açık ve net şu: “TL cinsinden aynı büyüklükte değer kaybı, kur seviyesi yükseldikçe zaman içinde yüzdesel olarak küçülüyor”. Değer kaybı eğilimi için rakamsal herhangi bir hedef veya eşik değer de telaffuz edilmedi. Yine de “kendimce” bir yorum yaparsam hergün X kuruş değer kaybı, aylık eğilimi %1,7-1,8’den %1,5’lara getirdiği için ufak bir uyarlama yapıldı, o kadar. Dolayısıyla haberdeki gibi “lets lira fall quicker” gibi bir durum yok. “Döviz kuru politikasında kayda değer bir değişim olmadığı” açıkça ifade edildi. — Çağrı Sarıkaya (@cagri_sarikaya_) October 14, 2026

Fon çıkışları TL'ye yönelik tercihleri zayıflatmadı

Bloomberg'in haberinde ayrıca, Karahan'ın “Türkiye'de Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası” başlıklı sunumunda ağırlıklı olarak enflasyon görünümü, sıkı para politikası ve Türk lirasına yönelik talep üzerinde durulduğu ifade edildi.

Söz konusu haberde, Karahan'ın, fon çıkışlarının yurt içi yerleşiklerin Türk lirası cinsi varlık tercihlerinde kayda değer bir zayıflamaya yol açmadığını, Türk lirasına yönelik tercihin genel olarak güçlü seyrini koruduğunu ifade etti aktarıldı.