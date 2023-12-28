Bloomberg'ten asgari ücret yorumu: Merkez Bankası politikaları daha da sıkılaştırabilir

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrete yüzde 49 zam yapılarak aylık net 17 bin 2 lira olacağını açıkladı. Açıklanan zam oranı bu yıl içinde yapılan, hızlı fiyat artışına katkıda bulunan ve işgücü maliyetini artıran iki zamla sağlanan yüzde 100'den fazla bir artışla karşılaştırılıyor.

Enflasyonu düşürme çabalarını zorlaştırabilir

Bloomberg'e göre asgari ücret kararı, Türkiye'nin ekonomi politikalarının gidişatına dair ipuçları arayan kredi derecelendirme şirketleri ve yatırımcıların odağında yer aldı. Ülkedeki işgücünün üçte birinden fazlası, asgari ücret kazanıyor. Bakan tarafından açıklanan zam, Wall Street'teki bazı kredi kuruluşlarının merkez bankasının enflasyonu düşürme çabalarını zorlaştıracağı uyarısında bulunduğu bir seviyeye yakın.

Goldman Sachs ve Morgan Stanley, asgari ücret zammının yüzde 40 ya da 50'den daha yüksek olması halinde merkez bankasının politikayı daha da sıkılaştırabileceğini öne sürdü. Şimdiki zorluk, hayat pahalılığı krizi yaşayan bir halkı, enflasyonu gelecek yılın sonuna kadar neredeyse yarı yarıya düşürme çabasının önüne geçmeden nasıl yatıştıracağı. Önceki yıllardan farklı olarak hükümet 2024 yılı için sadece tek bir zam planlıyor.

Faiz oranları keskin bir şekilde arttı

Geçtiğimiz yıl neredeyse çeyrek yüzyılın en hızlı seviyesine ulaşan kronik enflasyon, halkın satın alma gücünü zorluyor ve hükümeti halk desteğini korumak için en düşük maaşlara zam yapmaya sevk ediyor. Mayıs ayındaki seçimlerden sonra Türkiye'nin değişen ekonomi ekibinin odak noktası iç talebi soğutmaya döndü ve merkez bankası enflasyona karşı koymak için faiz oranlarını keskin bir şekilde artırdı.

Merkez bankası fiyat artışının bu yılı yüzde 65 ile kapatacağını, mayıs ayında yüzde 70'in üzerine çıkacağını ve 2024'ü yüzde 36 ile tamamlayacağını öngörüyor. Banka, Haziran ayından bu yana gösterge faiz oranını beş katına çıkararak yüzde 42,5'e yükselten ve önümüzdeki ay daha da yükseltilebileceğinin sinyalini vererek para politikasını daha geleneksel bir yola itti.