BM, dünya genelinde 2024'te 331 milyon kişinin uyuşturucu kullandığını bildirdi

BM Genel Kurulu'nun 1987'de uyuşturucusuz bir toplum hedefine ulaşmak, uluslararası alanda eylem ve işbirliğini güçlendirmek amacıyla aldığı kararla 26 Haziran, "Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü" olarak belirlendi.

Bu kapsamda 26 Haziran, uluslararası toplumun dikkatini uyuşturucu sorununa çekmek ve uyuşturucu ile küresel düzeyde mücadele etmek amacıyla kutlanıyor.

BM Uluslararası Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) tarafından 2024 verilerinin yer aldığı "Dünya Uyuşturucu Raporu" kamuoyuyla paylaşıldı.

Küresel olarak 2024'te 331 milyon kişinin uyuşturucu kullandığı aktarılan raporda, son 10 yılda uyuşturucu kullanımındaki artışın yüzde 34 olduğu ifade edildi.

En çok kullanılan uyuşturucu madde 256 milyon kişiyle "kenevir"

Raporda, en çok kullanılan uyuşturucu maddenin "kenevir" olduğu ve 256 milyon kişinin bu maddeyi kullandığı kaydedilirken, yaklaşık 63 milyon kişinin "opioid" adlı sentetik uyuşturucu çeşitlerini, 32 milyon kişinin "amfetamin" türü maddeleri, 25 milyon kişinin "kokain" ve 21 milyon kişinin "ekstazi" kullandığı bilgisi paylaşıldı.

Uyuşturucu madde kullanım bozukluğu olan kişi sayısının 2024'te 63 milyon olduğu belirtilen raporda, bu sayının yüzde 8,2'sinin tedavi gördüğü vurgulandı.

Uyuşturucunun beraberinde getirdiği ölümcül sağlık sorunlarına da yer verilen raporda, 2024'te 14 milyon kişinin uyuşturucuyu vücutlarına enjekte ederek kullandığı, bu kişilerin 6,9 milyonunun hepatit C virüsü, 1,7 milyonunun HIV, 1,5 milyonunun HIV ve hepatit C taşıdığı vurgulandı.

Raporda, kokainin elde edildiği koka ağacının 2023-2024 döneminde yaklaşık yüzde 2'lik bir artışla 385 bin 100 hektarlık alanda, afyon haşhaşının da 2024-2025'te yüzde 5 artış göstererek 113 bin 800 hektarlık alana ekildiği belirtildi.

2,2 milyon kişi uyuşturucuyla ilgili suçlardan hüküm giydi

Uyuşturucu suçları nedeniyle 5,9 milyonun polisle resmi temasa geçtiği ve bunların 3,7 milyonunun yargılandığı belirtilen raporda, 1,2 milyonu uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak, 770 bini uyuşturucu kaçakçılığı ve 230 bini diğer uyuşturucuyla ilgili suçlar olmak üzere 2,2 milyonun hüküm giydiği ifade edildi.

Araştırmalara göre, sosyal medyanın, uyuşturucuya erişim açısından popüler olduğuna işaret edilen açıklamada, 2024'te yapılan çevrim içi ankette, Avrupalıların yüzde 19'unun sosyal medya üzerinden uyuşturucu satın aldığı kaydedildi.