BM Genel Kurulu, İsrail işgalinin sona erdirilmesi çağrısının yer aldığı tasarıyı kabul etti

Filistin'in Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na (BMGK) sunduğu ve İsrail'in Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'daki "hukuksuz varlığına" bir yıl içinde son vermesini talep eden bir karar tasarısı Çarşamba günü ezici bir çoğunlukla kabul edildi.

14 ülke kabul etmedi, 43 ülke çekimser kaldı

Acil özel oturum için toplanan 193 üyeli kurulda yapılan oylamada tasarı, 14'e karşı 124 oy ile kabul edilirken, 43 ülke çekimser kaldı. Çekimser kalanlar arasında İsrail'in en yakın müttefiki olan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) de yer aldı.

Filistin'in BM Büyükelçisi Riyad Mansur oylamayı "özgürlük ve adalet mücadelemizde bir dönüm noktası" olarak nitelendirdi.

Mansur karar tasarısına ilişkin olarak ayrıca, "İsrail işgalinin bir an önce sona ermesi ve Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkının hayata geçirilmesi gerektiği yönünde açık bir mesaj gönderiyor," ifadelerini kullandı.

İsrail'in BM Büyükelçisi Danny Danon ise oylamayı "Filistin Yönetimi'nin diplomatik terörizmini destekleyen utanç verici bir karar" olarak kınadı.

Kararın yasal bir bağlayıcılığı bulunmamakla birlikte, 193 üyeli ve kararları veto etme yetkisi bulunmayan BM'de kararın desteklenme derecesi sembolik önem taşıyor.

Üye devletler yaptırım uygulamaya çağrıldı

Karar, tüm İsrail güçlerinin geri çekilmesini ve yerleşimcilerin işgal altındaki Filistin topraklarından "gecikmeksizin" tahliye edilmesini talep ediyor.

Karar ayrıca, ülkeleri İsrail'in topraklardaki varlığını sürdürmesinden sorumlu olanlara yaptırım uygulamaya ve orada kullanıldığından şüphelenilen silahların İsrail'e ihracatını durdurmaya çağırıyor.

Kararda, İsrail'in işgali nedeniyle Filistinlilere verdiği zarar için tazminat ödemesi çağrısında da bulunulurken, ülkelere İsrail'in topraklardaki varlığını sürdürmesine neden olan ticaret ve yatırımların engellenmesi için adım atmaları çağrısı yapıldı.

Karar, BM'nin en üst mahkemesi olan Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) İsrail'in Filistin topraklarındaki varlığının hukuka aykırı olduğu ve sona ermesi gerektiği yönündeki tavsiye kararından kaynaklanıyor.

Genel Kurul'da karar tasarısının görüşülmesine salı günü başlanırken Mansur, Filistin halkının "kölelik hayatını kabul edeceğini" düşünen ya da İsrail-Filistin çatışmasına adil bir çözüm bulunmadan barışın mümkün olduğunu iddia eden herhangi bir ülkeden gelen önerilerin "gerçekçi olmadığını" vurguladı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) ve Uluslararası Af Örgütü de İsrail'i işgali sona erdirme çağrısına kulak vermeye çağırdı.

Kararda BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten üç ay içinde Genel Kurul'a "İsrail, diğer devletler ve BM de dahil olmak üzere uluslararası örgütler tarafından atılan adımlar da dahil olmak üzere" kararın uygulanmasına ilişkin bir rapor sunması isteniyor.

Mansour, büyük olasılıkla İsrail'in kararı dikkat almayacağını ve Filistinlilerin sonrasında daha güçlü bir çözüm sunacağını belirtti.