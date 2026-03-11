BM Genel Sekreteri Guterres, Türkiye'ye gelecek: Erdoğan ve Fidan'la görüşecek

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Türkiye'ye ziyarette bulunarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşecek.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric, dün New York'taki BM Genel Merkezi'nde günlük basın toplantısında gündeme ilişkin açıklama yaptı.

Stephane Dujarric, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Ramazan ayı nedeniyle Ankara'ya dayanışma ziyaretinde bulunacağını bildirdi.

Guterres'in BM personeli adına "Atatürk Uluslararası Barış Ödülü" isimli devlet ödülünü alacağını ifade eden Dujarric, "Bu ödül, dünya çapında büyük acılar yaşanırken veriliyor. Ortadoğu'da yaşanan kriz bunun trajik bir örneğidir" dedi.

Dujarric, Guterres'in Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşeceğini ifade etti.

"Yaklaşık iki buçuk milyon mülteci ve sığınmacıya ev sahipliği yaptı"

Türkiye'nin "2,3 milyondan fazla Suriyeli dahil olmak üzere yaklaşık 2,5 milyon mülteci ve sığınmacıyla dünyanın en büyük mülteci nüfuslarından birine ev sahipliği yaparak destek sağlamıştır" diyen Dujarric, açıklamasında şunları söyledi:

"Bildiğiniz gibi, Genel Sekreter her yıl Ramazan dayanışma ziyareti yapar. Bu yıl, Türk halkının olağanüstü cömertliğine saygısını sunmak üzere Türkiye'nin başkenti Ankara'ya gidecek. Antonio Guterres, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ve ardından Genel Sekreterlik görevinde bulunduğu uzun yıllar boyunca, Türkiye'nin şiddet ve zulümden kaçmak zorunda kalan milyonlarca insana kapılarını açtığına tanıklık etti.

Genel Sekreter, ziyareti esnasında Türkiye'de mültecileri desteklemek için çalışan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelecek. Türkiye, 2,3 milyondan fazla Suriyeli dahil olmak üzere yaklaşık 2,5 milyon mülteci ve sığınmacıyla dünyanın en büyük mülteci nüfuslarından birine ev sahipliği yaparak destek sağlamıştır.

Genel Sekreter, Türkiye'de dünya çapında faaliyet gösteren BM personeli adına 'Atatürk Uluslararası Barış Ödülü' isimli devlet ödülünü alacak. Bu ödül, dünya çapında büyük acılar yaşanırken veriliyor. Ortadoğu'da yaşanan kriz bunun trajik bir örneğidir.

Genel Sekreter, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşecek."