BM Genel Sekreteri Guterres'ten Ramazan Bayramı mesajı

BM Genel Sekreteri Guterres, X hesabından yayımladığı mesajında, "Dünyanın dört bir yanındaki tüm Müslümanlara Ramazan Bayramı için en iyi dileklerimi iletmek istiyorum.

Ancak savaş, çatışma ya da yerinden edilme gibi nedenlerle bayramı aileleriyle birlikte kutlayamayan Müslümanları düşünerek içim buruk bir şekilde bunu yapıyorum." ifadelerini kullandı.

I want to express my best wishes for #EidAlFitr to all Muslims around the world.



But I do so with a heavy heart, thinking about the many Muslims who won't be able to celebrate Eid with their families due to war, conflict or displacement.



Eid is a moment to value solidarity and…