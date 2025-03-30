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BM Genel Sekreteri Guterres'ten Ramazan Bayramı mesajı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ramazan Bayramı vesilesiyle yayımladığı mesajında tüm Müslümanların bayramını kutladı.

Haber Merkezi
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BM Genel Sekreteri Guterres'ten Ramazan Bayramı mesajı
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BM Genel Sekreteri Guterres, X hesabından yayımladığı mesajında, "Dünyanın dört bir yanındaki tüm Müslümanlara Ramazan Bayramı için en iyi dileklerimi iletmek istiyorum.

"İçim buruk bir şekilde bunu yapıyorum"

Ancak savaş, çatışma ya da yerinden edilme gibi nedenlerle bayramı aileleriyle birlikte kutlayamayan Müslümanları düşünerek içim buruk bir şekilde bunu yapıyorum." ifadelerini kullandı.

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