BM Genel Sekreteri Guterres'ten Ramazan Bayramı mesajı
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ramazan Bayramı vesilesiyle yayımladığı mesajında tüm Müslümanların bayramını kutladı.
BM Genel Sekreteri Guterres, X hesabından yayımladığı mesajında, "Dünyanın dört bir yanındaki tüm Müslümanlara Ramazan Bayramı için en iyi dileklerimi iletmek istiyorum.
"İçim buruk bir şekilde bunu yapıyorum"
Ancak savaş, çatışma ya da yerinden edilme gibi nedenlerle bayramı aileleriyle birlikte kutlayamayan Müslümanları düşünerek içim buruk bir şekilde bunu yapıyorum." ifadelerini kullandı.
I want to express my best wishes for #EidAlFitr to all Muslims around the world.— António Guterres (@antonioguterres) March 29, 2025
But I do so with a heavy heart, thinking about the many Muslims who won't be able to celebrate Eid with their families due to war, conflict or displacement.
Eid is a moment to value solidarity and… pic.twitter.com/KJISnrAmQz