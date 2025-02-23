BM'den korkunç uyuşturucu raporu: 296 milyon kişi madde bağımlısı!

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi'nin (UNODC) 2023 raporuna göre, dünya genelinde yaklaşık 296 milyon kişi madde bağımlılığıyla mücadele ediyor. Bunun yanı sıra alkol, kumar, teknoloji ve diğer davranışsal bağımlılıklardaki artış da dikkat çekici boyutlara ulaşmış durumda. Uzmanlar, bu yaygın bağımlılık türlerinin bireyler ve toplumlar üzerinde ciddi sağlık ve sosyal sorunlara yol açtığını vurguluyor.

Bağımlılıkla mücadelede bilimsel yöntemler, multidisipliner yaklaşımlar ve uluslararası iş birliklerinin büyük önem taşıdığına dikkat çeken uzmanlar, Türkiye’de de bu sorunun giderek daha büyük bir tehdit haline geldiğini belirtiyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan uzmanlar, “Bağımlılığı öncelikle doğru tespit etmeli ve ardından etkili tedavi yöntemleriyle müdahale etmeliyiz” ifadelerini kullandı.

İstanbul’da bağımlılık ve iyileşme sempozyumu düzenlendi

Bağımlılık Akademisi, Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi ile Kent Üniversitesi’nin ortaklaşa düzenlediği “Bağımlılık ve İyileşme Sempozyumu”nda ulusal ve uluslararası uzmanlar bir araya geldi. Sempozyumda konuşan Psikiyatrist Prof. Dr. Kültegin Ögel, bağımlılık tedavisinde disiplinler arası iş birliğinin önemine dikkat çekerek, “Bu alanda çalışan psikolog, psikiyatrist, aile hekimi, hemşire, diyetisyen ve sosyal çalışmacılar gibi farklı uzmanlık alanlarının bir araya gelmesi tedavi sürecinin başarısını artırır” dedi.

Bağımlılığın farklı türleri olduğuna değinen Ögel, “Alkol, uyuşturucu, internet, kumar veya sigara bağımlılığı gibi pek çok farklı bağımlılık türü var. Ancak özellikle kumar, alkol ve uyuşturucu bağımlılığı yalnızca bireyi değil, tüm ailesini ve toplumu da etkileyerek derin sosyal sorunlara yol açıyor. Bu nedenle bağımlılıkla mücadelede yalnızca bireysel tedavi yeterli değil, ailelerin desteklenmesi ve toplum genelinde bilinçlendirme çalışmalarının yapılması da kritik öneme sahip” diye konuştu.

Metamfetamin kullanımı tehlikeli boyutlara ulaştı

Psikolog Melike Şimşek ise metamfetamin kullanımında ciddi bir artış yaşandığını belirterek, “Bağımlılık genellikle ergenlik döneminde başlıyor” dedi.

Şimşek, bağımlılığın genetik ve çevresel faktörlerle yakından ilişkili olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Alkol bağımlılığı olan ebeveynlerin çocukları daha yüksek risk taşıyor. Bu genetik faktörlerden kaynaklanabileceği gibi, çevresel etkilerden de kaynaklanabilir. 2020 yılında yapılan bir genom çalışması, madde bağımlılığı, dikkat eksikliği, otizm ve majör depresyonun benzer genetik risk faktörlerini paylaştığını ortaya koydu. Araştırmalar, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) olan bireylerin bağımlılığa yatkınlık oranının yüzde 50 daha yüksek olduğunu gösteriyor.”