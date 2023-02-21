BM'den Türkiye ve Suriye için yardımları hızlandırma çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM), Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası üye ülkelere Türkiye ve Suriye için yardımları hızlandırma çağrısında bulundu.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde yaptığı açıklamada, bugün Hatay'ın Defne ilçesinde meydana gelen depreme de değinerek, bunun bölgedeki risklerin büyük olduğuna işaret ettiğini belirtti.

Dujarric, "Suriye ve Türkiye'ye yardımlarla ilgili çok memnun olduğumuzu söylemek zor çünkü çok daha hızlı bir şekilde çok daha fazla paraya ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.

Katkı sağlayan ülkelere teşekkürlerini sunan Dujarric, insan hayatının risk altında olduğunu, bu nedenle yardımların hızlanması gerektiğini ifade etti.

Dujarric, sahadaki BM personeli sayısının da arttığını, personelin daha ziyade koordinasyon rolü üstlendiğini bildirdi.

BM'den Türkiye ve Suriye'ye yardım çağrısı

BM, 14 Şubat'ta Suriye'deki depremzedeler için 397,6 milyon dolar insani yardım çağrısında bulunmuştu. Aynı zamanda BM, ülkeye 9-16 Şubat tarihlerinde 143 insani yardım tırının Babülhava ve Babüsselame sınır kapılarından giriş yaptığı bilgisini paylaşmıştı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, 16 Şubat'ta ise "Bugün BM asrın en büyük depreminin vurduğu Türk halkı için 1 milyar dolarlık insani yardım çağrısını başlatıyor." duyurusunu yapmıştı.

BM 77. Genel Kurul Başkanı Csaba Körösi ise Kahramanmaraş merkezli depremlerden yaklaşık 9 milyon kişinin etkilendiğine dikkati çekerek tüm üye ülkelere Türkiye ve Suriye'yle dayanışma göstermeleri için çağrıda bulunmuştu.