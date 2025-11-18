Böcek ailesi faciası: Oteli ilaçlayan firma çalışanının ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Fatih’te 4 kişilik Böcek ailesinin ölümüne ilişkin soruşturmada önemli gelişmeler yaşandı. Gıda zehirlenmesi ihtimaliyle başlatılan incelemede, alınan numunelerin tüketime uygun olduğu belirlendi. Ancak, ölümlerin otelde yapılan ilaçlamayla bağlantılı olabileceği üzerinde duruluyor. İlaçlama firmasının çalışanı ifadesinde, “İki farklı ilaç kullandım ve her yeri kapladım” dedi.

Kimyasallar incelemeye alınmıştı

Ailenin kaldığı otelde ise inceleme sürüyor. Ekipler otelde tek bir odanın ilaçlandığını belirledi. Söz konusu ilaçların, hava boşluğundan ailenin kaldığı odaya sızma ihtimali değerlendiriliyor. Ekipler, ilaçlamada kullanılan kimyasalları da inceleme altına almıştı.

Oteldeki i̇laçlama şüphesi güçleniyor

Soruşturmada oteli ilaçlayan firma çalışanları S.K. ve D.C.’nin de gözaltına alındı. İlaçlamanın otelin giriş katında tek bir odada yapıldığı, kullanılan maddelerde tarım zararlıları için üretilen, insan sağlığına son derece zararlı kimyasallar bulunduğu değerlendiriliyor. Turistlerin otelin 4. katında, Böcek ailesinin ise 1. katta konakladığı bilgisi de soruşturma dosyasına girdi.

Dört kişi adliyeye sevk edildi

Böcek ailesinin üç ferdinin ölümüne ilişkin soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülüyor. Olayla ilgili çalışmaların da Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından sürdürüldüğü kaydedildi. Ailenin ölümüne ilişkin 11 kişi gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında midyeci Y.D, lokumcu F.T, kokoreççi E.E. ile kafe işletmecisi F.M.O.'nun Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’ndeki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.