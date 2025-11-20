Böcek ailesi soruşturması: 2 kişi hakkında yakalama kararı

İstanbul'da hayatını kaybeden 4 kişilik Böcek ailesinin ölüm nedeni tüm yönleriyle araştırılmaya devam ediyor.

Ailenin ölüm sebebi, yediklerinden kaynaklı gıda zehirlenmesi olduğu yönündeydi.. Ancak, İl tarım müdürlüğü, ailenin tükettiği besinlerde uygunsuzluk bulunmadığını açıkladı.

Bu açıklamanın ardından gözler ailenin konakladığı otele çevrildi.

Çünkü Adli Tıp Ön Raporu'nda zehirlenmenin öncelikli şüphesi "ailenin kaldığı otelde kimyasal maddeye maruz kalması" olarak gösteriliyordu.

Bu doğrultuda otelden alınan kimyasal madde ve çarşaf örnekleri detaylı biçimde inceleniyor. Ailenin kesin ölüm nedeni test sonuçlarına göre ortaya çıkacak. Adli Tıp'ın tam raporunun ise 28 Kasım'da açıklanması planlanıyor.

Otelde kilitli kaldıkları ortaya çıktı

Öte yandan, olaya ilişkin yürütülen soruşturmada önemli detaylar da ortaya çıktı.

Şüphelilerin savcılıktaki ifadelerine göre aile, durumları kötüleşince ambulans çağırdı ancak

otel kapısının kilitli olması nedeniyle dakikalarca dışarı çıkamadıkları belirlendi.

Şimdiye kadar 11 kişi gözaltına alındı. Lokumcu, midyeci, kokoreççi ve kafe sahibi daha önce tutuklandı.

Savcılıktaki işlemleri tamamlanan 7 şüpheliden 6'sı da "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Bunlardan 4'ü tutuklandı. Böylece tutuklu sayısı 8'e yükseldi. 3 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Böcek ailesinin ölümümüne ilişkin soruşturmada otel sahibi ve otel çalışanının adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına itiraz edildi. Haklarında yakalama kararı çıkartıldı.