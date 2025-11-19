  1. Ekonomim
Böcek ailesi soruşturması: Gözaltındaki 7 zanlı adliyede

Fatih'te zehirlenme şüphesiyle tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybeden anne, baba ve 2 çocuğunun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltındaki 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fatih'te konakladıkları otelden hastaneye kaldırılan Kadir Muhammet Böcek (6) ve Masal Böcek (3), anne Çiğdem Böcek ile baba Servet Böcek'in yaşamını yitirmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Aralarında ailenin kaldığı otelin sahibi ve ilaçlamayı yapanların da bulunduğu 7 şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinden adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

4 kişi tutuklanmıştı

Almanya'dan 9 Kasım'da İstanbul'a gelen ve Fatih'te bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet ve Masal, mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine 12 Kasım'da hastaneye kaldırılmış, çocuklar müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan anne 14 Kasım'da, baba da 17 Kasım'da vefat etmişti.

Ailenin kaldığı otelde konaklayan 2 turist de bulantı ve kusma şikayetiyle aynı hastanede tedavi altına alınmıştı. Aynı odada konaklayan ve refakatçi olarak hastaların yanında bulunan üçüncü kişi, kalp atış hızının düşük olması nedeniyle tetkik amaçlı hastaneye yatırılmıştı.

Soruşturma kapsamında polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından otel mühürlenmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 11 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye götürülen midyeci Y.D, lokumcu F.T, kokoreççi E.E. ile kafe işletmecisi F.M.O. tutuklanmıştı.

