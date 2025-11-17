  1. Ekonomim
Böcek ailesi soruşturmasında kritik gelişme: Dört şüpheli adliyeye sevk edildi

Almanya'dan tatil için İstanbul'a gelen Böcek Ailesi'nden anne ve iki çocuğu zehirlenerek hayatını kaybetti. Soruşturma, yedikleri yemekler üzerinde odaklanırken kaldıkları otel odasında yapılan ilaçlamanın ortaya çıkmasıyla daha da derinleşti. Olayla ilgili gözaltı sayısı sabah saatlerinde 11'e yükseldi. Gözaltına alınan dört şüpheli adliyeye sevk edildi.

Almanya'nın Hamburg şehrinden İstanbul'a gelen ve Fatih'te bir otele yerleştikten sonra zehirlenip hayatlarını kaybeden 6 yaşındaki Kadir Muhammet Böcek, 3 yaşındaki kardeşi Masal Böcek ve 27 yaşındaki anneleri Çiğdem Böcek'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında, 2 resepsiyonist ve oteldeki odayı ilaçlayan şirketin sahibinin gözaltına alınmasıyla, toplam gözaltı sayısı 11'e yükseldi.

Habertürk TV'den Elif Yavuz'un haberine göre daha önce gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü; midyeci, lokumcu, kokoreççi ve kafe işletmecisi adliyeye sevk edildi.

Kaldıkları odada ilaçlama yapılmış

Böcek ailesinin yediği midye ya da kumpirden zehirlendiği yönünde bulgular araştırılırken, otelde kaldıkları odanın 11 Kasım Salı günü ilaçlandığı ve olaydan sonra da bu odada kalan 2 turistin cumartesi günü zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılması basına yansımıştı.

Babanı durumu ciddiyetini koruyor

Afyon Bolvadin'de anne ve 2 çocuğu cumartesi günü gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Öte yandan 36 yaşındaki baba Servet Böcek'in entübe edildiği ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

