Böcek ailesi soruşturmasında önemli gelişme: Ölümlere neden olan baş şüpheli değişti

Almanya'dan Türkiye'ye tatile gelen anneyle çocuklarını hayattan koparan vahim olaya ilişkin soruşturma derinleşti. Tahtakurusuyla mücadele için otelin giriş katındaki odanın ilaçlandığı, 'alüminyum fosfit' içeren maddenin havalandırmadan yayılarak aileyi zehirlemiş olabileceği ihtimali üzerinde durulmaya başlandı. Durumu kritik olan babanın tedavisi yeniden düzenlendi.

İstanbul Fatih’te dört kişilik bir ailenin zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılması ve anne ile çocukların hayatını kaybetmesiyle başlayan olayda soruşturma genişletildi. Bugün itibarıyla gözaltına alınan kişi sayısı 11’e yükselirken, yeni ayrıntılar da gün yüzüne çıktı.

İlk bulgulara göre, ailenin zehirlenmesinden birkaç saat önce, otelin giriş katında yer alan bir odanın tahtakurularına karşı ilaçlandığı tespit edildi.

Kullanılan ilaçta bulunan 'alüminyum fosfit' içeren maddenin, ailenin bulunduğu odaya banyo boşluğundaki havalandırmadan ulaşarak ve odadakileri zehirlemiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Panzehirinin olmadığı belirtildi

Özellikle tahtakurusu ve hamam böceği ilaçlamasında kullanılan 'alüminyum fosfit' maddesinin panzehirinin olmadığı belirtildi. En çok tarımda ve konutlarda 'pestisit' adıyla kullanılan ilacın oldukça güçlü bir zehir olduğu, aşırı solunması halinde kolaylıkla ölüme sebep olabileceğini ifade edildi. Soruşturma sonucunda şüpheliler arasında bulunan ilaçlama firması çalışanının bu konuda hiçbir sertifikasının bulunmadığı tespit edildi.

Babanın durumu kritik, tedavi alüminyum fosfit ihtimaline göre yeniden planlandı

Öte yandan hastanede tedavi gören Baba Servet Böcek'in de durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Bilinci kapalı olarak entübe edilen Servet Böcek'in tedavisinin 'alüminyum fosfit' zehirlenmesi olma ihtimaline karşılık yeniden düzenlendiği öğrenildi.

Adli tıp kurumunda incelemeler devam ediyor

Adli Tıp Kurumu tarafından sürdürülen incelemelerde ölen anne ve iki çocuğun kanında 'alüminyum fosfit' maddesinin izlerinin arandığı incelemenin çok yönlü sürdüğü belirtildi.

