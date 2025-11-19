Böcek ailesi soruşturmasında yeni gelişme: Tutuklu sayısı yükseldi

Almanya’dan 9 Kasım 2025’de turistik amaçla İstanbul’a gelerek 13 Kasım 2025'de ‘zehirlenme’ iddiasıyla hayatlarını kaybeden anne Çiğdem Böcek (27) baba Servet Böcek (38) ile 3 yaşındaki Masal ve 6 yaşındaki Kadir Muhammet Böcek’in ölümlerine ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Böcek Ailesi'nin şüpheli ölümü sonrası adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden, 6'sı tutuklama talebiyle, bir tanesi de adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Biri otel çalışanı, 3’ü ilaçlama şirketi çalışanı olmak üzere 4 şüpheli tutuklandı. Bir otel sahibi, bir otel çalışanı ve simitçi olmak üzere 3 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Şüpheliler arasında ailenin kaldığı otelin sahibi ve o otelde ilaçlama yapan şirket yetkilisi de var.

Ailenin ölümüne ilişkin soruşturmada daha önce midyeci Y.D., lokumcu F.T., kokoreççi E.E. ile kafe işletmecisi F.M.O. tutuklanmıştı.

"İlaçlama işi ile ilgili bir sertifikam yoktur"

İlaçlama firması yetkilisi şüpheli Zeki K. ifadesinde, "DSS şirketi bana aittir. Ben bu şirketi 6-7 yıl önce kurdum. Şirkete ait bir iş yeri yoktur home ofis olarak çalışırız. İş yerimde gündelikçi olarak Doğan C. çalışır. Oğlum Serkan bu iş yerinde çalışmaz. Sadece SGK kaydını bu şirket üzerinden yapmıştık. Benim ilaçlama işi ile ilgili herhangi bir sertifikam yoktur. Doğan C.’nin de bildiğim kadarıyla herhangi bir sertifikası yoktur. İlaçlama işlerinde Alfasc ve Cypermetrin isimli ilaçlar kullanılır. Bu ilaçların suya karıştırılarak yapıldığını bilirim. 11 Kasım günü bir telefon geldi. Arayan kişi otel işlettiklerini odanın birinde böcek olduğunu ve ilaçlama yaptıracağını söyledi. Ben de Doğan C.’yi yönlendirdim. Doğan C. tek başına giderek ilaçlama yaptı. Ben hangi otele gittiğini dahi bilmiyorum." dedi.

İlaçlamayı yapan şüpheli Doğan C. ise, "DSS İlaçlama şirketinde 2-3 aydır çalışmaktayım. Olayın meydana geldiği Harbour Suits isimli iş yerinde 2025 yılı Ağustos ayında ilaçlama yapmıştım. 11 Kasım günü gelen arama üzerine ilaçlama yapmak üzere otele gittim. Buradaki görevlinin gösterdiği odada ilaçlama işlemi yaptım. Alfasc ve Cypermetrin isimli ilaçları kullandım. Bu ilaçları su ile karıştırarak püskürtme yolu ile kullandım. Aynı oda içerisinde belli aralıklar ile 16-17 bölgeye jel böcek ilacını koydum. İlaçlama yapmadan önce tuvalet kapısı ve havalandırmayı kağıt bant ile kapattım. İlaçlama yaptıktan sonra odanın kapısını bantlayarak otelden ayrıldım. Benim ilaçlama işi ile ilgili herhangi bir sertifikam yoktur." ifadelerini kullandı.

"Aynı şirkete ağustos ayında da ilaçlama yaptırdık"

Şüpheli Hakan O. ise, "Harbour Suits isimli iş yerini yaklaşık 5-6 ay önce devraldım. Ben şeker hastası olduğum için bacağımdan rahatsızlandım bu nedenle yaklaşık 3 aydır otele gidemiyorum. Bu süreçte otelle ilgili tüm işleri Halil D. yapar. Halil D. benden aldığı talimat ile daha önceden ilaçlama işlemi yaptırdığımız DSS firması ile iletişime geçmiş. Bunun sonucunda 11 Kasım günü ilaçlama yapılmış. Benim ve çalışanlarımın ilaçlama işlemi ile ilgili herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Ben bu şirkete sertifikaları olup olmadığını sormadım." ifadelerini kullandı.

Tarım İl Müdürlüğü de ailenin yemek yediği noktalardan alınan gıda numuneleri sonuçlarını paylaştı. Raporlarda zehirlenmeye yol açacak bir bulguya rastlanmadı.

Ön Adli Tıp raporu açıklandı

Rapora göre Böcek ailesi oteldeki kimyasal madde zehirlenmesinden etkilenmiş olabilir.

Açıklamada, olayın oluş şekli, tıbbi öyküleri, edinilen son bilgiler ve aynı otelden benzer şikayetlerle 2 kişinin daha hastanede tedavi görüyor olmasının birlikte değerlendirildiği belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

“Öncelikli olarak kalınan oteldeki ortamdan kaynaklı kimyasal madde zehirlenmesi, Daha düşük olasılıkla da tükettikleri besinlere bağlı gıda zehirlenmesi, neticesinde vefat ettikleri düşünülmektedir.”

"201 no'lu odada havalandırma yoktu"

Raporda, ailenin kaldığı otelin 11 Kasım 2025 günü haşere ve böcekler için ilaçlandığı, Olay Yeri İnceleme ekibinden şifahen alınan bilgiye göre ailenin kaldığı 201 numaralı odanın ilaçlama yapılan 101 numaralı odanın hemen üst katında yer aldığı, ailenin kaldığı 201 numaralı odanın havalandırma sisteminin olmadığı belirtildi.

15 Kasım 2025 Cumartesi günü aynı otelden yabancı uyruklu 2 kişinin daha benzer şikayetlerle hastanede tedavi gördükleri de raporda aktarıldı. Öte yandan otel ilaçlaması yapılırken kullanılan kimyasal maddeler ve kutuları, anne Çiğdem Böcek’in hastanede alınan ilk kan örneği, baba Servet Böcek’in hastanede alınan ilk kan örneği ve mide içeriği, yabancı uyruklu 2 kişinin hastanede alınan ilk kan örnekleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Ne olmuştu?

Almanya'dan 9 Kasım'da İstanbul'a gelen ve Fatih'te bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet ve Masal, mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine 12 Kasım'da hastaneye kaldırılmış, çocuklar müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Ailenin kaldığı otelde konaklayan iki turist de bulantı ve kusma şikayetiyle aynı hastanede tedavi altına alınmıştı. Aynı odada konaklayan ve refakatçi olarak hastaların yanında bulunan üçüncü kişi, kalp atış hızının düşük olması nedeniyle tetkik amaçlı hastaneye yatırılmıştı.

Soruşturma kapsamında polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından otel mühürlenmişti.