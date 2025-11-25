Böcek ailesinin ölümünde flaş gelişme! 'Fosfin gazı' tespit edildi

Adli Tıp Kurumu, Böcek ailesinin ölümüne ilişkin raporu savcılığa sundu. 4 kişilik ailesinin fosfin gazından öldüğüne dair güçlü bulgular tespit edildi.

Adli Tıp Kurumu, Böcek ailesinin ölümüne ilişkin raporu savcılığa sundu.

Aile üyelerinin kanında, mide içeriğinde ve yediklerinde zehir bulunmadığı açıklandı.

Rapora göre ailenin kanında, mide içeriğinde ve yediklerinde zehir bulunmadığı açıklanırken 'fosfin' maddesi tespit edildi. Adli Tıp Kurumu'nun, Böcek ailesinin ölümüne ilişkin savcılığa sunduğu raporda, 4 kişilik ailenin “fosfin” gazından öldüğüne dair güçlü bulgular tespit edildi.

Raporda oteldeki ilaçlamanın ailenin hayatını kaybetmesine neden olduğunu ifade etti. Fosfin gazı, “alüminyum fosfit” maddesinin gaz hale geçmesiyle oluşuyor. Oteldeki ilaçlamada bu kimyasalın kullanıldığına dair bulgular elde edilmişti.

Beşiktaş'taki restoranda yemek yedikten sonra gıda zehirlenmesi şüphesiyle Fatih'te konakladıkları otelden hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan 4 kişilik Böcek ailesinin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Fatih'teki otelin sahibi Hakan O., otel çalışanı R.B., ilaçlama şirketinin sahibi Zeki K., oğlu Serkan K., ilaçlama şirketi çalışanı Doğan C., ile Fatih'teki otelde görev yapan M.M.U.D.C. isimli çalışan, ‘taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma’ suçundan tutuklanmıştı.