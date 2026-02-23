Böcek ailesinin ölümüne ilişkin kritik gelişme: İddianame kabul edildi

Almanya'dan 9 Kasım 2025'de turistik amaçla İstanbul'a gelerek 13 Kasım 2025'de 'zehirlenme' iddiasıyla hayatlarını kaybeden anne Çiğdem Böcek (27) baba Servet Böcek (38) ile 3 yaşındaki Masal ve 6 yaşındaki Kadir Muhammet Böcek'in ölümü Türkiye'yi derinden sarsmıştı.

İlk duruşma 21 Nisan'da

Böcek ailesinin ölümüne ilişkin iddianame kabul edildi ve ilk duruşmanın 21 Nisan'da yapılacağı öğrenildi.

Hazırlanan iddianamede şüpheliler Serkan Kışı, Zeki Kışı, Doğan Cağferoğlu, Hakan Oğlak ve Muhammad Moeen Ud Din Chishti'nin 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 2'şer yıl 8'er aydan 22'şer yıl 6'şar aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Şüpheli Rüstemsha Batyrov'un ise 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.