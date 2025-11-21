Böcek ailesinin ölümüne ilişkin soruşturmada otel sahibi ve çalışanı tutuklandı

Almanya'dan İstanbul'a tatile gelen ve Fatih'te bir otelde konaklayan ve Böcek ailesi, rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Anne Çiğdem Böcek (27), baba Servet Böcek (38) ile 3 yaşındaki Masal ve 6 yaşındaki Kadir Muhammet Böcek hayatını kaybetmişti.

Otelde inceleme yapan polis ekipleri, otelde ilaçlama yapıldığını belirlemişti. Yapılan inceleme sonrasında gözaltına alınan 7 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevke edilmişti.



Hakimlik, ilaçlama şirketi sahibi Z.K. ile ilaçlama şirket çalışanları D.C., S.K. ve otel çalışanı M.M.U.D.C. hakkında ‘kasten öldürme ve yaralama’ suçundan tutuklama kararı vermişti. Otel sahibi H.O. hakkında ev hapsi, otel çalışanı R.B. hakkında ise yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılma, simitçi olan M.K. hakkında da adli kontrol şartı ile serbest kararı bırakılma kararı verilmişti.



Soruşturma devam ederken adli kontrol şartı ile serbest bırakılan otel sahibi H.O. ile otel çalışanı R.B. hakkında dün tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklandı.