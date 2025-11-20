Böcek ailesinin ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı: Kapı kilitli, ambulans bekliyor

Böcek ailesinin hayatını kaybettiği feci olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Servet Böcek'in otelin kapısının kilitli olmasından kaynaklı dışarı çıkamadığı, kapının önünde ambulansın beklediği anlar kameraya yansıdı.

Otelin resepsiyon görevlisi tarafından kapı kilitlendi

Fatih’te zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan ve hayatını kaybeden aileyle ilgili soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Araştırmaya göre, anne, baba ve iki çocuğun konakladığı otelin resepsiyon görevlisi tarafından ana kapının kilitlendiği, baba Servet Böcek’in çocuğunu kucağında tutarak bir süre kapıyı kırmaya çalıştığı belirlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kadir Muhammet Böcek (6) ve Masal Böcek (3) ile anne Çiğdem ve baba Servet Böcek’in hastanede yaşamını yitirmesi üzerine başlattığı soruşturmayı sürdürüyor. Gözaltına alınan 7 şüpheli, işlemlerinin ardından tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi ve şüphelilerle ilgili yeni tespitlere ulaşıldı.

11 Kasım’da otel ilaçlandı

Savcılığın tutuklama talepli sevk yazısında, olayın meydana geldiği otelin 202 numaralı odasının DSS isimli ilaçlama şirketi tarafından 11 Kasım'da ilaçlandığı, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından soruşturma dosyasına gönderilen yazıda, şirketin izinsiz faaliyet gösterdiği, ilaçlama işlemini yapan şüpheli D.C'nin ilaçlama işlemi yapmak için sertifika kaydı olmadığının belirtildiği ifade edildi.

Yazıda, ilaçlama işleminin S.K. sorumluluğunda D.C. tarafından yapıldığı, Z.K'nin ise şirketin sahibi olduğu, ilaçlama işleminden sorumlu D.C, S.K. ile Z.K'nin dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı hareket ettiklerinin değerlendirildiği kaydedildi.

Sevk yazısında, otelin sahibinin H.O. olduğu, R.B. ve M.M.U.D.C'nin yarı zamanlı olarak ihtiyaç durumunda otelde resepsiyon görevlisi olarak çalıştıkları, H.O'nun yetkisiz ve sertifika kaydı bulunmayan DSS ilaçlama şirketine, ilaçlama işlemi yaptırarak dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı hareket ettiği ifade edildi.

Resepsiyon görevlisi yemeğe gitmiş

Yazıda, resepsiyon görevlisi olarak çalışan M.M.U.D.C'nin "bilgi sahibi" sıfatıyla ilk alınan ifadesinde, 101 numaralı odada yapılan ilaçlama işleminden kaynaklı gelen kokudan rahatsız olduğunu ve otel dışına çıktığını beyan etmesine karşılık, "şüpheli" olarak alınan ifadesinde ilaçlama işleminden kaynaklı bir kokudan bahsetmediği belirtildi. Ayrıca, M.M.U.D.C'nin savcılıktaki ifadesinde, otelin kapısını kilitleyerek yemek yemek için dışarıya çıktığını, geri döndüğünde otelin önünde ambulans gördüğünü beyan ettiği aktarıldı.

Dosyadaki kamera görüntülerinde vefat eden baba Servet Böcek'in kapının kilitli olmasından kaynaklı dışarı çıkamadığı bilgisine yer verilen yazıda, baba kucağındaki çocuğu ile birlikte kapıyı kırmaya çalıştığı, çevredeki vatandaşların kapıyı kırmak için yardım ettikleri, bu sırada M.M.U.D.C'nin gelerek kapıyı açtığı bilgisine yer verildi.

Şüpheli M.M.U.D.C'nin dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı hareket ettiğinin tespit edildiği yazıda vurgulandı.

8 kişi tutuklanmıştı

Almanya'dan 9 Kasım'da İstanbul'a gelen ve Fatih'te bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet ve Masal, mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine 12 Kasım'da hastaneye başvurmuş, ertesi gün çocuklar müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan anne 14 Kasım'da, baba da 17 Kasım'da vefat etmişti.

Ailenin kaldığı otelde konaklayan 2 turist de bulantı ve kusma şikayetiyle aynı hastanede tedavi altına alınmıştı. Aynı odada konaklayan ve refakatçi olarak hastaların yanında bulunan üçüncü kişi, kalp atış hızının düşük olması nedeniyle tetkik amaçlı hastaneye yatırılmıştı.

Soruşturma kapsamında polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından otel mühürlenmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 11 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Böcek Ailesi'nin şüpheli ölümü sonrası adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden, 6'sı tutuklama talebiyle, bir tanesi de adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Biri otel çalışanı, 3’ü ilaçlama şirketi çalışanı olmak üzere 4 şüpheli tutuklandı. Bir otel sahibi, bir otel çalışanı ve simitçi olmak üzere 3 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Soruşturma kapsamında daha önce de 4 kişi tutuklanmıştı ve tutuklu sayısı son kararla birlikte 8'e yükseldi.