  3. Böcek ailesinin zehirlenerek ölmesiyle ilgili soruşturma: Şüphelilerden üçüne ek gözaltı süresi alındı
Fatih’te anne, baba ve iki çocuğun zehirlenerek ölmesiyle ilgili soruşturmada gözaltında alınan şüphelilerden dördünün gözaltı süresi yarın dolarken, diğer üç şüpheli için ise ek gözaltı süresi alındı.

Fatih’te zehirlenerek tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybeden anne, baba ve iki çocuğunun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltındaki yedi şüpheliden üçü hakkında süre alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fatih'te konakladıkları otelden hastaneye kaldırılan altı yaşındaki Kadir Muhammet Böcek ve üç yaşındaki Masal Böcek, anne Çiğdem Böcek ile baba Servet Böcek'in yaşamını yitirmesine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde gözaltındaki yedi şüphelinin işlemleri devam ediyor.

Şüphelilerden dördünün gözaltı süresi yarın dolarken, diğer üç şüpheli için ise ek gözaltı süresi alındığı öğrenildi. Dört şüphelinin yarın adliyeye sevk edilmesi beklenirken, diğer üçünün ise işlemlerinin sonucuna göre değerlendirme yapılacağı öğrenildi.

Ayrıca ailenin hastaneden döndükleri sırada bindikleri taksinin şoförünün de bilgi amaçlı ifadesine başvuruldu. Taksicinin ifadesinde, çocuklardan birinin araca kustuğunu, daha sonra aracı yıkattığını söylediği öğrenildi.

Aracın yıkanması nedeniyle kusmuktan örnek alınamadığı belirtildi.

Otelde ilaçlama yapan şüphelinin ise ifadesinde, her zaman 2 kapak ilaç kullandığını, her zamanki gibi ilaçlamayı yaptıktan sonra otelden ayrıldığını söylediği öğrenildi.

Dört kişi tutuklanmıştı

Almanya'dan 9 Kasım'da İstanbul'a gelen ve Fatih'te bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet ve Masal, mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine 12 Kasım'da hastaneye kaldırılmış, çocuklar müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan anne 14 Kasım'da, baba da 17 Kasım'da vefat etmişti.

Ailenin kaldığı otelde konaklayan iki turist de bulantı ve kusma şikayetiyle aynı hastanede tedavi altına alınmıştı. Aynı odada konaklayan ve refakatçi olarak hastaların yanında bulunan üçüncü kişi, kalp atış hızının düşük olması nedeniyle tetkik amaçlı hastaneye yatırılmıştı.

Soruşturma kapsamında polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından otel mühürlenmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 11 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye götürülen midyeci Y.D, lokumcu F.T, kokoreççi E.E. ile kafe işletmecisi F.M.O. tutuklanmıştı.

