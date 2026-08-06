Böcek ilaçlaması yine can aldı: 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

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Çanakkale'de komşu dairede gerçekleştirilen böcek ilaçlamasından etkilendikleri öne sürülen anne ile 9 yaşındaki oğlu hastaneye kaldırıldı. Barbaros Mahallesi'nde yaşayan Uğun Çanlı, akşam saatlerinde eve geldiğinde eşi Sevda Çanlı ile oğlu Yusuf Talha Çanlı'yı baygın halde buldu. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri, anne ve çocuğu ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Ancak durumu ağırlaşan Yusuf Talha, sevk edildiği hastanede yaşamını yitirirken, annenin yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sürüyor.

Çocuk hayatını kaybetti, 2 gözaltı

Hastanede yapılan ilk kontrolde anne ve çocukta zehirlenme bulgusu belirlendi. Yusuf Talha'nın, durumunun kötüleşmesi üzerine hava ambulansıyla İstanbul'daki Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine sevk edilmesine karar verildi.

Çocuk burada hayatını kaybetti, annenin ise yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürüyor. Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında ilaçlama yapılan evin sahibi ile ilgili firma görevlisi gözaltına alındı.