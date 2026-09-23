Bodrum Bölge Liman Başkanı rüşvet suçlamasıyla gözaltına alındı

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Edinilen bilgiye göre, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Bodrum Büro Amirliği ekipleri, Bodrum Liman Başkanlığına operasyon düzenledi. Operasyonda Liman Başkanı T.A.'nın rüşvet alırken suçüstü yakaladığı iddia edildi.

Ekipler, Liman Başkanlığı içinde ve önündeki park halindeki araçlarda detaylı inceleme yaptı. İşlemlerin tamamlanmasının ardından gözaltına alınan T.A., emniyete götürüldü. Yapılan aramalarda bazı materyallere de el konuldu.