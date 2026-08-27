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Bodrum-Fethiye denizlerde fırtına uyarısı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, 28 Ağustos akşam saatlerinden itibaren Bodrum-Fethiye arasında fırtına uyarısı yapıldı.

Haber Merkezi
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Bodrum-Fethiye denizlerde fırtına uyarısı
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Meteoroloji'den yapılan uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere göre; Bodrum-Fethiye arasında rüzgarın yarın (28.08.2026) akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir.

Fırtınanın, 29.08.2026 (Cumartesi) günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Fırtınayla birlikte başta balıkçılarımız ve denizcilerimiz olmak üzere meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

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