Bodrum-Kaş arası denizlerde fırtına uyarısı

Yapılan uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere göre; Bodrum-Kaş arasında rüzgarın, yarın (26.01.2026 Pazartesi) ilk saatlerden itibaren güney ve güneydoğu, zamanla güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, aynı gün (26.01.2026) gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Fırtınayla birlikte başta balıkçılarımız ve denizcilerimiz olmak üzere meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.