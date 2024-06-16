Bodrum nüfusu Kurban Bayramı'nda 1 milyona ulaştı
Kurban Bayramı tatilinin 9 gün sürmesiyle Bodrum’un nüfusu 1 milyona çıktı. İlçeye giriş yapan araç sayısı ise 250 bine ulaştı.
Okulların tatile girmesi ve Kurban Bayramı tatilinin 9 gün sürmesi Bodrum'un nüfusunu 1 milyona çıkardı. Bayram tatilini Bodrum'da geçiren yerli turistler, Kurban Bayramı'nın birinci günü sahillere akın etti. İlçeye 3 günde 250 bin araç giriş yaparken, artık ilçede adım atacak yer kalmadı.
Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
İlçeye giren araç sayısı ise 250 bine ulaştı. Arife günü ilçeye giren açalar nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
Bayramın birinci günü trafiğin rahatladığı görülürken sahillerde ise adım atacak yer kalmadı. Oteller yüzde 95 doluluk oranlarına ulaşırken, günübirlik kiralık evlerin de tamamı doldu. İlçede bayram tatili dolu dolu yaşanmaya başladı.