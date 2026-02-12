Bodrum ve Milas’ta okullar fırtına ve sağanak nedeniyle tatil edildi

Bodrum ve Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından yapılan yazılı duyuruda, resmi ve özel tüm eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, gündüz bakım evleri ile kursların 12 Şubat Perşembe günü tatil edildiği bildirildi.

Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan duyuruda, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan veriler ve yapılan son uyarılar çerçevesinde, 12 Şubat Perşembe günü ilçemizde yoğun yağış ve olumsuz hava şartları beklenmektedir. Bu kapsamda; herhangi bir olumsuzluğa mahal vermemek adına, ilçemiz genelindeki Resmi ve Özel Eğitim Kurumlarımızda, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde, gündüz bakım evleri ve kurslarda eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir.

Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ise "Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmeler ve bölgemiz için yayımlanan meteorolojik uyarılar doğrultusunda; ilçemizde etkili olması beklenen yoğun yağış ve olumsuz hava şartları sebebiyle, tedbir amacıyla 12 Şubat Perşembe günü ilçemiz genelindeki tüm resmî ve özel eğitim kurumlarında eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve tüm vatandaşlarımızın güvenliği önceliğimizdir" denildi.