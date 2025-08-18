Bodrum yerli turist için lüks oldu!

Türkiye’nin gözde tatil destinasyonlarından Bodrum, bu yaz yerli turist için adeta erişilmez bir hale geldi.

Bodrum’da bu sezon ortalama otel fiyatları 3 bin 500 TL’den başlıyor ve lüks tesislerde 12 bin TL’nin üzerine kadar çıkıyor. Beş yıldızlı bir otelde kişi başı bir haftalık konaklama için ödenmesi gereken tutar 70-80 bin TL’yi buluyor. Üstelik bu rakama yemek, ulaşım ve plaj harcamaları dahil değil. Özel plajlarda giriş ücretleri kişi başı 300-600 TL arasında değişirken, şezlong ve yiyecek-içecek ücretleriyle birlikte 4 kişilik bir ailenin günlük plaj harcaması kolaylıkla 2 bin TL’yi geçebiliyor.

Orta gelirli aile bir hafta tatil için 100 bin TL'yi gözden çıkarmalı!

Bu tablo, Bodrum’u yerli turist için adeta bir lüks tatil destinasyonuna dönüştürmüş durumda. Orta gelirli bir ailenin Bodrum’da bir haftalık tatil için en az 100 bin TL ayırması gerekiyor. Bu nedenle tatil süreleri giderek kısalıyor; geçmişte 7-10 gün tatil planlayan aileler artık 3-4 günle yetinmek zorunda kalıyor.

Alternatif tatil bölgelerinde ise durum nispeten farklı. Turizm acentelerinin verilerine göre Fethiye’de butik otellerde konaklama fiyatları 2 bin 500 TL civarından başlıyor ve doğayla iç içe bir tatil arayanlar için daha ulaşılabilir bir seçenek sunuyor. Antalya’da ise geniş bir fiyat skalası var; lüks otellerde gecelik konaklama 5 bin TL’nin üzerinde, ancak uygun pansiyon ve apart seçenekleri hâlâ mevcut.

Talep de fiyatlar da zirveyi gördü!

Uzmanlara göre fiyatların Bodrum’da bu kadar yüksek olmasının temel nedenleri arasında ilçenin uluslararası bilinirliğinin artması, yabancı turistlerin yoğun ilgisi ve yüksek sezonda talebin zirveye ulaşması yer alıyor. Ancak bu yükseliş, yerli turist açısından ciddi bir risk oluşturuyor. Artık Bodrum, orta gelirli aileler için ulaşılması zor bir tatil noktası haline geldi. Uzmanlar, fiyatların bu şekilde artmaya devam etmesi durumunda yerli turistin Bodrum’dan tamamen çekilebileceği uyarısında bulunuyor.