Bodrum'da 10 metre uzunluğunda tekne sulara gömüldü!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sintine arızası nedeniyle su alan ahşap tekne, fırtınanın da etkisiyle battı.

Bodrum Torba Koyu'nda demirli 10 metre uzunluğundaki ahşap teknede dün sintine pompasında arıza meydana geldi.

Teknenin çıkarılması için çalışma başlatıldı

Arıza nedeniyle pompa, geri vakumlama yapmaya başladı. Kısa süre içerisinde tekne, su almaya başladı. Su almaya devam eden tekne fırtınanın da etkisiyle kısa sürede battı. Teknenin çıkarılması için çalışma başlatıldı.

