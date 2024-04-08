Bodrum'da bayram yoğunluğu: 24 saatte 15 bin araç giriş yaptı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bayram öncesi yaşanan trafik yoğunluğu havadan dron ile görüntülendi.. Dünyaca ünlü turistik ilçe Bodrum'da son 24 saatte 15 bin araç giriş yaptı.
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Ramazan Bayramı tatilini geçirmek isteyenler Türkiye'nin farklı bölgelerinden gözde turizm kenti Bodrum'a gelmeye başladı. İlçede Ramazan Bayramı öncesi trafik yoğunluğu arttı. Son 24 saatte ilçeye 15 bin araç giriş yaptı.
Bodrum-Turgutreis istikameti Yeni Hastane Kavşağı'nda yer yer trafik durdu. Polis ve jandarma ekipleri, arife gününde artması beklenen araç yoğunluğun azaltılması için çalışma başlattı.