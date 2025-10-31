  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Bodrum’da CHP'li meclis üyesine rüşvet iddiasıyla gözaltı
Takip Et

Bodrum’da CHP'li meclis üyesine rüşvet iddiasıyla gözaltı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde CHP’li belediye meclis üyesi Niyazi A. rüşvet istediği iddiasıyla gözaltına alındı. Bir müteahhidin suç duyurusuyla başlatılan soruşturma kapsamında yakalanan Niyazi A.’nın, inşaatın yol açılması için para talep ettiği öne sürüldü.

Haber Merkezi
DHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bodrum’da CHP'li meclis üyesine rüşvet iddiasıyla gözaltı
Takip Et

Muğla'nın Bodrum ilçesinde CHP’li belediye meclis üyesi Niyazi A., rüşvet iddiasıyla gözaltına alındı.

Bodrum’da müteahhitlik yapan bir iş insanı CHP’li belediye meclis üyesi Niyazi A.'nın rüşvet istediğini iddia edip suç duyurusunda bulundu.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Niyazi A.'yı gözaltına aldı.

KOM Büro Amirliği'nde işlemleri devam eden Niyazi A.'nın müteahhidin inşaatına giden yolu açtırmak için rüşvet istediği ileri sürüldü.

Öte yandan, Niyazi A.'nın, gece Bodrum Devlet Hastanesi'ne sağlık kontrolü için gelip, ardından tekrar KOM Büro’ya götürüldüğü belirtildi.

Gündem
İstanbul'da polis uygulaması: 949 kişi gözaltına alındı
İstanbul'da polis uygulaması: 949 kişi gözaltına alındı
Siirt'te aile içi tartışma kanlı bitti: 2 ölü, 3 yaralı
Aile içi tartışma kanlı bitti: 2 ölü, 3 yaralı
Balıkesir Sındırgı güne 4.2 büyüklüğündeki depremle başladı (Video)
Deprem fırtınası sürüyor: Sındırgı bu sabah da sallandı
İstanbul'da skandal görüntü! Kadını tasma takıp sokaklarda dolaştırdı: Tutuklandılar (Video)
İstanbul'da skandal görüntü! Kadını tasma takıp sokaklarda dolaştırdı: Tutuklandılar (Video)
Belediye Başkanı trafik kazasında yaralandı
Belediye Başkanı trafik kazasında yaralandı
Demirtaş: Komisyon 4 ismin mezarını ziyaret edip Anıtkabir’e gitseydi ayrışmalar olmazdı
Demirtaş: Komisyon 4 ismin mezarını ziyaret edip Anıtkabir’e gitseydi ayrışmalar olmazdı