Bodrum'da inşaat şirketleri felaketlere karşı birlik oldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde faaliyet gösteren inşaat şirketleri, yangın, deprem, sel gibi doğal afetlerde birlikte hareket etmek amacıyla dernek kurdu.

Neva Prestij Yapı ve Troyan Savunma Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Öztürk'ün başkanlık görevine seçildiği Bodrum Müteahhitler Derneği, bölgede yaşanacak afetlerde makine parklarının kullanıma açacak. Öztürk, derneğin yürüteceği faaliyetlerine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Turizmin kalbi Bodrum'da faaliyet gösteren inşaat şirketlerinin tek çatı altında birlikte hareket etmelerini amaçlayarak derneğimizi kurduk. Daha önce, devlet organları, belediyeler ve sivil toplum örgütleri ile bağ kurabileceğimiz herhangi bir organizasyon yapımız yoktu. Bu eksikliği özellikle doğal afetlerde ciddi şekilde hissettik. İlçede çıkan yangınlara bireysel olarak müdahalede bulunuyorduk. Ya da deprem bölgesine iş makinelerimizi bireysel olarak gönderdik. Ancak kurduğumuz bu yapı sayesinde artık koordineli şekilde birlikte hareket edeceğiz.

"Hafriyat en önemli sorunumuz"

Ayrıca iş makinelerinin trafikte oluşturduğu riskleri en aza indirerek kazaları önlemek, hafriyat atıklarıyla ilgili yaşanan sorunları engellemek için de çalışmalar yapacağız. Özellikle ilçede yaşanan hafriyat taşıma sorunu öncelikli gündemimiz. Hafriyat kamyonu sayısı zaten yetersiz. Buna rağmen inşaat atıklarını Bodrum merkezinden 50 km uzakta Milas ilçesinde gösterilen bölgeye taşımak, hem trafik yoğunluğu, hem de maliyet açısından içinden çıkılmaz hale geldi. Bu konuda ilgili belediyelerle çalışma yapmayı planlıyoruz" dedi.