  3. Bodrum'da kaçak göçmenleri taşıyan tekne battı: 7 kişi hayatını kaybetti
Bodrum'da kaçak göçmenleri taşıyan tekne battı: 7 kişi hayatını kaybetti

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında teknenin batması sonucu ilk belirlemelere göre 7 düzensiz göçmen öldü, 2 kişi kurtarıldı.

Ortakent açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu teknenin battığı ihbarı üzerine bölgeye 4 Sahil Güvenlik botu, Sahil Güvenlik dalış timi, Sahil Güvenlik helikopteri ile çok sayıda ekip sevk edildi.

Çalışmalar sonucu denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca kurtarıldı.

İlk belirlemelere göre 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Ekiplerin bölgedeki arama kurtarma çalışması sürüyor.

