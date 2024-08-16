Bodrum’da kanlı ev baskını: İki ölü

Gece yarısı Bodrum'un Kumbahçe Mahallesi'nde dehşet dolu anlar yaşandı. İddiaya göre dört saldırgan, otomobille geldikleri bir eve baskın düzenledi. Evde yaşayan iki kişi, açılan ateşin hedefi oldu. Silah sesleri mahalleyi ayağa kaldırırken, 2 kişiyi öldüren saldırganlar hızla kaçtı.

Henüz kimlikleri belirlenemeyen iki erkek şahıs hayatını kaybetti. Cinayetlerin ardından şüpheliler kayıplara karıştı. Polis, kaçan saldırganları bulmak için kapsamlı bir operasyon başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.