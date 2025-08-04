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Bodrum'da kuraklık tehlikesi: Barajlar alarm veriyor

Muğla’nın popüler turizm destinasyonu Bodrum’da kuraklık tehlikesi devam ediyor. Bölgenin su ihtiyacını karşılayan barajlardan Mumcular’da doluluk oranı yüzde 22’ye, Milas Geyik Barajı’nda ise yüzde 33’e kadar geriledi.

Haber Merkezi
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Bodrum'da kuraklık tehlikesi: Barajlar alarm veriyor
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Yaklaşık 13 milyon metreküp su tutma kapasiteli Mumcular Barajı'ndaki doluluk oranı geçen yıl ağustosta yüzde 12 olarak ölçülürken, bu yıl aynı dönemde yüzde 22 olarak kaydedildi.

Bodrum ve Milas'ın su ihtiyacını karşılayan Milas Geyik Barajı'nda ise doluluk, geçen sene ve bu yılın aynı döneminde yüzde 33 olarak kayıtlara geçti.

Mumcular Barajı içerisindeki eski kiremit fabrikasının kalıntılarının bir bölümü suyun azalmasıyla yüzeye çıktı. Barajda ortaya çıkan geniş çamur alanları da görüntülerde yer aldı.

Bodrum'da kuraklık tehlikesi: Barajlar alarm veriyor - Resim : 1

İlçe sakinleri, su ihtiyaçlarını tankerlerle karşılıyor

Diğer taraftan Bodrum'da bazı bölgelerde evlerinde su akmayan vatandaşlar, sosyal medya hesaplarından yaptıkları çağrılarla su sorununun çözülmesini bekliyor.

Bodrum'un yüksek kesimlerindeki bölgelerde oturan bazı ilçe sakinleri, su ihtiyaçlarını tankerlerle karşılıyor.

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) ekiplerinin yüksek kesimlerdeki su depolarına tankerlerle su takviyesi yaptığı belirtildi.

Barajlarda su seviyesinin kuraklıktan kaynaklı düşüşüne dikkati çeken MUSKİ yetkilileri, su tasarrufu konusunda hassasiyet gösterilmesini istedi.

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