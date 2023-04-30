Bodrum'da makilikteki yangın kontrol altına alındı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilikteki yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
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Aspat Mandıra Tepesi mevkisindeki araziden alevlerin yükseldiği ihbarı üzerine Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri belirtilen bölgeye gitti.
Makilikteki yangına itfaiye ekipleri ve gönüllülerce müdahale edildi.
Rüzgarın da etkili olduğu bölgedeki yangın, ekiplerin yoğun uğraşları sonucu kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmasının yapıldığı bölgede yaklaşık 1,5 hektarlık makilik alanın zarar gördüğü öğrenildi.