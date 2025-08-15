  1. Ekonomim
Muğla'nın Bodrum ilçesi Yalıkavak koyunda demirli milyon dolarlık motoryatta çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, saat 12.30 sıralarında 27 metre uzunluğundaki lüks motoryatta elektrik tesisatındaki arıza nedeniyle yangın çıktı.Bodrum'da milyon dolarlık motoryatta yangın - Resim : 1

Kısa sürede alevler teknenin bir bölümünü sardı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Bodrum Bölge Liman Başkanlığı ekipleri, yangına denizden müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Bodrum'da milyon dolarlık motoryatta yangın - Resim : 2

Kısa sürede söndürülen yangında yaralanan olmazken, teknede hasar meydana geldi. Olayın ardından motoryat marinaya çekildi.

