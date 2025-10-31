Bodrum'da rüşvet iddiası sonrası CHP’li meclis üyesi Niyazi Atere’ye kesin ihraç talebi

İddiaya göre Bodrum’da inşaat işiyle uğraşan bir müteahhit, CHP’li meclis üyesi Atare’nin inşaatına ulaşımı sağlayan yolun açılması için kendisinden para talep ettiğini ileri sürerek savcılığa başvurdu.

Suç duyurusunun ardından Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen KOM ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından Atare’yi gözaltına aldı. Şüphelinin, çıkar karşılığı kamu görevini kötüye kullandığı yönünde iddiaların da araştırıldığı belirtildi.

Yaşanan bu gelişmenin ardından CHP Muğla İl Başkanlığı acil toplanarak rüşvet iddiası ile gözaltına alınan CHP Belediye Meclis üyesi Niyazi Atere’nin kesin ihraç talebi ile disipline sevk edildiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, "CHP’de Parti üyesi Niyazi Atere hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, partimizin etik ilkeleri ve kamu güvenine verdiğimiz önem gereği, ilgili üye tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle Parti Disiplin Kurulu’na sevk edilmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak yargı sürecine saygı duyuyor, kamuoyunu doğru ve şeffaf biçimde bilgilendirmeye devam edeceğimizi belirtiriz" denildi.

Bodrum Belediyesi tarafından yapılan açıklamada da “30 Ekim 2025 günü akşam saatlerinde Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri tarafından bir Belediye Meclis Üyesi hakkında yürütülen soruşturma kapsamında işlem yapıldığı bilgisi edinilmiştir. Belediyemiz dışında gelişen konu, tamamen yargı makamlarının yetki ve sorumluluğundadır. Bodrum Belediyesi olarak yargı sürecine ve hukukun üstünlüğüne olan inancımız gereği süreci saygıyla karşılıyor, gelişmeleri kamu güvenliği ve kurumsal itibarın korunması çerçevesinde yakından takip ediyoruz. Kamuoyunun konu ile ilgili asılsız iddialar ve manipülatif söylemler karşısında resmi açıklamalar dışında hiçbir bilgiye itibar etmemesini önemle rica ederiz. Yargı süreci tamamlandığında kamuoyu en doğru ve şeffaf biçimde bilgilendirilecektir” denildi.