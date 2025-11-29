  1. Ekonomim
Bodrum'da sağanak sonrası şaşırtan görüntü (Video)

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sabah saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağışın ardından denizin rengi değişti. Denizin bir bölümü masmavi kalırken, diğer bölümlü ise kahverengine döndü.

Çamur yüklü akıntının denize karışmasıyla kıyı şeridinde adeta iki farklı renk ortaya çıktı.

Bodrum'da sağanak sonrası şaşırtan görüntü (Video) - Resim : 1

Denizin bir bölümü masmavi kalırken, diğer bölümü çamurun etkisiyle koyu kahverengiye döndü.

Bodrum'da sağanak sonrası şaşırtan görüntü (Video) - Resim : 2

Dron ile kaydedilen görüntülerde renk ayrımının keskin bir çizgi halinde ilerlediği görülürken, vatandaşlar bu manzarayı şaşkınlıkla izledi.

Yoğun yağışın ardından Bodrum Kaymakamlığı, Bodrum Belediyesi, emniyet güçleri ve jandarma teyakkuza geçti.

Bodrum'da sağanak sonrası şaşırtan görüntü (Video) - Resim : 3

Belediye ekipleri taşan derelerin sürüklediği çamur ve malzemeleri hızla temizlerken, emniyet güçleri trafik akışını kontrol altına aldı.

Bodrum'da sağanak sonrası şaşırtan görüntü (Video) - Resim : 4

Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı ise ilçede muhtemel bir sel baskınına karşı tüm ekipleri seferber ederek bölgede teyakkuz durumunu sürdürdü.

Bodrum'da sağanak sonrası şaşırtan görüntü (Video) - Resim : 5

Öte yandan, son 6 saat içinde metrekareye 22.6 kilogram yağış düştüğü öğrenildi.

Bodrum'da sağanak sonrası şaşırtan görüntü (Video) - Resim : 6

