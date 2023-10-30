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Bodrum'da sahilde belden yukarısı olmayan kadın cesedi bulundu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde deniz kıyısında belden yukarısı olmayan kadın cesedi bulundu.

Haber Merkezi
AA
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Bodrum'da sahilde belden yukarısı olmayan kadın cesedi bulundu
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Yalıkavak'ta yürüyüş yapan vatandaşlar dehşet verici bir manzara ile karşılaştı. Kıyıda belden yukarısı olmayan bir kişinin olduğunu fark eden vatandaşlar hemen polisi aradı.

Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ve polis ekipleri olay yeri ve çevresinde inceleme yaptı.

Kimliği henüz belirsiz kadın cesedi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Cesedin bir göçmene ait olduğu tahmin ediliyor.