Bodrum'da sahilde belden yukarısı olmayan kadın cesedi bulundu

Yalıkavak'ta yürüyüş yapan vatandaşlar dehşet verici bir manzara ile karşılaştı. Kıyıda belden yukarısı olmayan bir kişinin olduğunu fark eden vatandaşlar hemen polisi aradı.

Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ve polis ekipleri olay yeri ve çevresinde inceleme yaptı.

Kimliği henüz belirsiz kadın cesedi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Cesedin bir göçmene ait olduğu tahmin ediliyor.