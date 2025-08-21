Bodrum’da susuzluk sorunu devam ediyor: Deniz suyu arıtılarak içme suyuna dönüştürülecek

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum’un su sorununu tuzlu suyu arıtarak çözüme kavuşturmayı planlıyor. MUSKİ tarafından Ekinanbarı bölgesindeki suyun arıtılması için hazırlanan ve Tarım ve Orman Bakanlığı onayına sunulan tesis için gerekli izinler alındı.

Yılda 20 milyon metreküp su sağlanacak

BirGün EGE'nin haberine göre MUSKİ’nin hazırladığı projeye göre tesis, iki etap halinde inşa edilecek. İlk etapta günlük 62 bin 266 metreküp, ikinci etapta da 62 bin 266 metreküp içme ve kullanma suyu arıtılabilecek. Böylece yılda 20 milyon metreküp su sağlanacak. Bu arıtma kapasitesi tüm Bodrum’un su ihtiyacını karşılayabilecek.

Ekinanbarı kaynağından sağlanacak yüzey suyu için fiziksel, kimyasal ve ileri arıtma süreçlerinin yanı sıra dezenfeksiyon da uygulanacak. Böylece tesis, tuzlu sudan içilebilir ve sağlıklı su elde edecek.

Tesiste ayrıca su alma yapısı, ham su terfi istasyonu, ham su deposu, filtrasyon ünitesi, kartuş filtre ünitesi, ters ozmoz ünitesi, remineralizasyon ünitesi, kimyasal hazırlama ve dozlama üniteleri, dezenfeksiyon, temiz su depoları, iletim hattı ve konsantre çıkış suyu deşarj hattı gibi birçok teknik altyapı bulunacak.

"Bodrum’da yıllardır yaşadığımız en büyük sıkıntı içme suyu olmuştur"

Bodrum’da yıllardır süren içme suyu sıkıntısını ortadan kaldırmak için çok büyük bir adım attıklarını söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Bodrum’da yıllardır yaşadığımız en büyük sıkıntı içme suyu olmuştur.

Yaz aylarında artan nüfus ve patlayan hatlarla birlikte Bodrum’un su sorunu daha da belirgin hale geliyor. Vatandaşlarımız mağduriyet yaşıyordu. Bu nedenle öncelikle sürekli patlayan ana isale hatlarının yenileme çalışmalarına başladık. Şu an bu çalışmamızın neredeyse yüzde 50’si tamamlandı.

Ana isale hatlarının yenilenmesinin yanı sıra ilave su kaynaklarının sisteme dahil edilmesi için hem sondaj kuyuları açtık hem de mevcut sistemleri iyileştirerek suyun verimli kullanılmasını sağladık. Tüm bu çalışmalar su sorununun giderilmesine tek başına yeterli değildi. Bunun üzerine Bodrum’un geleceğini, yarınlarını güvence altına almak ve susuzluğu sona erdirmek için önemli bir projenin onayını almanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

"Hizmet günü kurtarmak için değil, yarınları güvence altına almak için yapılır"

Türkiye’de ve dünyada giderek artan kuraklığa önlem olarak deniz suyu arıtmanın çok önemli olduğunu vurgulayan Aras şunları söyledi:

“Dünyada ve ülkemizde kuraklık artıyor. Bu nedenle önlem almak için çalışmalarımız sürüyor. Biz bu tesisi, sadece bugünkü ihtiyaçları değil, gelecek nesillerin yaşam kalitesini de gözeterek planladık. Çünkü hizmet günü kurtarmak için değil, yarınları güvence altına almak için yapılır.

Milas Ekinanbarı Kaynağı’ndan temin edilecek ve iki etapta da günlük 62 bin metreküp kapasiteye sahip olacak içme suyu arıtma tesisi ile Bodrum’un susuzluk çilesi tarihe karışacak.

Bu tesis kapasitesi bakımından yalnızca bugünün değil, önümüzdeki yılların da ihtiyacını karşılayacak. Hayata geçireceğimiz bu yatırım, Muğla’nın marka değerini yükselten ve bölgenin turizm potansiyelini daha da güçlendiren bir adım olacak.”