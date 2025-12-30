  1. Ekonomim
Bodrum’da yeni yıl trafiği: Uzun araç kuyrukları oluştu

Yeni yıla Muğla’nın Bodrum ilçesinde girmek isteyenler, ilçede uzun araç kuyrukları oluşturdu.

2026’ya Bodrum’da girmek isteyen tatilciler ve ikinci konut sahipleri, ilçeye gelmeye başladı.

Bodrum’da akşam saatlerindeki trafiğe yılbaşı yoğunluğu da eklenince hem ana arterlerde hem de ara sokaklarda trafik yoğunluğu oluştu.

Yılbaşı hareketliliği, alışveriş merkezlerinin giriş ve çıkışlarında kendisini hissettirdi.

Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Konacık Atatürk Bulvarı ve Ortakent Kavşağı civarında uzun araç kuyrukları oluştu.

Araçlar yollarda tampon tampona gitmek durumunda kaldı. Trafik yoğunluğunun olduğu kavşaklara polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yoğun trafiği rahatlatmak için müdahalede bulundu.

