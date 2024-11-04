Boeing'de kritik oylama: 7 haftalık grev sonlanabilir

Son olarak dört yıl içinde yüzde 38'lik ücret artışının yanı sıra onaylama ve verimlilik primleri teklif edilen Boeing fabrika işçileri sunulan yeni teklifi kabul etmek ya da yedi haftadan fazla süren ve çoğu Boeing yolcu uçağının üretimini durduran greve devam etmek için oylama yapacak.

Anlaşmanın kabulü yönünde yapılacak bir oylama, ABD'li havacılık devinin uçak üretimine devam etmesinin ve çok ihtiyaç duyduğu nakit parayı elde etmesinin önünü açacak. Uluslararası Makinistler ve Havacılık İşçileri Sendikası üyeleri Boeing'in teklifini üçüncü kez reddederse, bu durum şirketi daha fazla mali tehlikeye ve belirsizliğe sürükleyecek.

Euronews Türkçe'de yer alan habere göre Boeing, önerdiği son sözleşmede dört yıl içinde yüzde 38'lik ücret artışının yanı sıra onaylama ve verimlilik primleri teklif ediyor. Kuzeybatı Pasifik'teki Boeing işçilerini temsil eden IAM Bölge 751, makinistlerin yaklaşık iki hafta önce oyladıkları tekliften biraz daha cömert olan bu teklifi onayladı.

Sendika bölgesi pazartesi günkü oylamayı planlarken, "Üyelerimiz için bu kazanımlara kilitlenme ve güvenle zafer ilan etme zamanı geldi" dedi. "Bu kadar çok başarı elde etmişken üyelerimizden daha uzun süre grevde kalmalarını istemenin doğru olmayacağına inanıyoruz."

Sendika yetkilileri, müzakereler ve grev yoluyla elde edebilecekleri her şeyi elde ettiklerini düşündüklerini ve mevcut teklifin reddedilmesi halinde Boeing'den gelecek tekliflerin daha kötü olabileceğini söylediler. Oylama sonucunun pazartesi gecesi açıklanması bekleniyor.

"Emeklilik iadesi müzakere edilemez"

Boeing, şirketin yaklaşık on yıl önce dondurduğu emeklilik maaşlarını geri alma taleplerini kesin bir dille reddetti. Emekli maaşları, eylül ve ekim aylarında önceki teklifleri oylayan işçiler için kilit bir konuydu.

Sendikaya göre, makinistler son teklifi onaylarlarsa 12 Kasım'a kadar işe geri dönecekler.

Grev, 13 Eylül'de Boeing'in ücretleri dört yıl içinde yüzde 25 artırma teklifinin yüzde 94,6 gibi ezici bir çoğunlukla reddedilmesiyle başladı. Bu oran sendikanın üç yıl içinde yüzde 40 ücret artışı talebinden çok daha azdı.

Fabrika işçileri, Boeing'in üçüncü çeyrekte 6 milyar dolardan (5,5 milyar euro) fazla zarar ettiğini açıkladığı gün olan 23 Ekim'de, dört yılda yüzde 35 zam öngören ancak emekli maaşlarının yeniden canlandırılmasını içermeyen bir başka teklife karşı oy kullandı. Ancak bu teklif, eylül ortasında teklife verilen yüzde 5'lik desteğin yüzde 36'ya yükselmesiyle Boeing liderlerinin anlaşmaya yakın olduklarına inanmalarını sağladı.

Boeing makinistlerinin 2008 yılındaki sekiz haftalık iş bırakma eyleminden bu yana gerçekleştirdikleri ilk grev, şirket için çalkantılı geçen bir yıla denk geldi.

Boeing, ocak ayında Alaska Havayolları uçuşu sırasında bir 737 Max uçağının kapı panelinin patlamasının ardından çeşitli federal soruşturmalara maruz kaldı. Federal düzenleyiciler Boeing'in uçak üretimine, şirketin üretim güvenliğinden emin olana kadar süreceğini söyledikleri sınırlamalar getirdiler.

Kapı panelinin patlaması olayı 737 Max'in güvenliğine ilişkin endişeleri yeniden gündeme getirdi. Uçaklardan ikisi 2018 ve 2019'da beş aydan kısa bir süre arayla düşerek 346 kişinin ölümüne neden olmuştu.

Şirketi düzeltme çabaları başarısız olan CEO, mart ayında istifa edeceğini açıkladı. Temmuz ayında Boeing, 737 Max'i onaylayan düzenleyicileri kandırarak dolandırıcılık yapmak için komplo kurmaktan suçlu olduğunu kabul etti.

Boeing geleceğin iyi göründüğünde ısrar ediyor

Grev, Boeing'in havayolu şirketlerine yeni uçak teslim etmesini engelleyerek nakit sıkıntısı yarattı. Seattle bölgesindeki fabrikalardaki başlayan grev Boeing'in en çok satan uçağı olan 737 Max'in, 777 ya da "triple-seven" jetinin ve 767 uçağının kargo taşıyan versiyonunun üretimini durdurdu.

Yeni CEO Kelly Ortberg, Boeing'e olan güvenin azaldığını, şirketin çok fazla borcu olduğunu ve performanslarındaki "ciddi eksikliklerin" birçok havayolu müşterisini hayal kırıklığına uğrattığını kabul etti.

Ancak Ortberg'e göre şirketin güçlü yanları arasında yarım trilyon dolar değerinde uçak siparişi de yer alıyor.