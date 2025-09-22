Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz hakkında gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya üzerindeki çeşitli mecralarda yayınlanan "Soğuk Savaş" isimli programda kaydedildiği belirlenen bir video içeriğinde, "İçki tüm kötülüklerin anasıdır" hadisi üzerinden Peygamberimiz Hz. Muhammed ile ilgili halkı tahrik edici ve nefret söylemine yönlendirici paylaşımlar yapıldığının tespit edilmesi üzerine 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan re’sen soruşturma başlattı.

Programı sunan Boğaç Soydemir ve programa konuk olan Enes Akgündüz hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"'Soğuk Savaş' rumuzlu sosyal medya hesaplarından yayımlanan ve sosyal mecralarda dolaşıma sokulan bir video içeriğinde 'İçki Tüm Kötülüklerin Anasıdır' hadisi şerifi üzerinden Peygamberimiz Hz. Muhammed ile alakalı halkı tahrik edici ve nefret söylemine yönlendirici nitelikte paylaşımlar yapıldığının tespit edilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca Türk Ceza Kanununun 216/1. Maddesi uyarınca 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama' suçundan re’sen soruşturma başlatılmış olup, programı sunan Boğaç SOYDEMİR ve Programa Konuk olan Enes AKGÜNDÜZ isimli şahıslar hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir."

Boğaz Soydemir yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Arkadaşlar, Geçtiğimiz günlerde yaptığım bir şaka ile kırdığım insanlardan özür dilemek istiyorum. Böyle bir niyetim kesinlikle yoktu. Normalde kendi yaptığım şakalarda hassasiyet göstermeye özen gösteriyorum. Ancak o sırada izleyicilerden gelen şakalara geçmiştik ve ben de o şakayı ilk defa o sırada okudum. O an için basit bir kelime şakası sandım fakat sonrasında üzerine düşünmem gerekirdi. Arkadaşlarım uyarınca fark ettim. Haklısınız. Bunun için özür diliyorum. İlgili kısmı yayından kaldırdık.