Boğaz trafiği geçişlere kapatıldı
İstanbul Boğazı olumsuz hava koşulları nedeniyle transit geçişlere kapatıldı.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İstanbul Boğazı, olumsuz hava koşulları nedeniyle transit geçişlere kapatıldı.
Foreks Haber'in aldığı bilgiye göre, Marmara Bölgesi'nde yaşanan lodos fırtınası nedeniyle İstanbul Boğazı'ndan azami hızı 10 deniz milinin altında olan gemiler için geçişler askıya alındı.
Fırtına nedeniyle 10 teniz mili altında gemiler için geçişler saat 10.10'dan bu yana yapılamıyor.
Gündem