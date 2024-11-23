  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Boğaz trafiği geçişlere kapatıldı
Takip Et

Boğaz trafiği geçişlere kapatıldı

İstanbul Boğazı olumsuz hava koşulları nedeniyle transit geçişlere kapatıldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Boğaz trafiği geçişlere kapatıldı
Takip Et

İstanbul Boğazı, olumsuz hava koşulları nedeniyle transit geçişlere kapatıldı.

Foreks Haber'in aldığı bilgiye göre, Marmara Bölgesi'nde yaşanan lodos fırtınası nedeniyle İstanbul Boğazı'ndan azami hızı 10 deniz milinin altında olan gemiler için geçişler askıya alındı.

Fırtına nedeniyle 10 teniz mili altında gemiler için geçişler saat 10.10'dan bu yana yapılamıyor.

İstanbul'da fırtına yüzünden bazı binaların çatıları uçtuİstanbul'da fırtına yüzünden bazı binaların çatıları uçtuGündem
Bursa'da kuvvetli fırtınada sürüklenen kamyonet, araçlara ve eve çarptı: Evin salon duvarını yıktıBursa'da kuvvetli fırtınada sürüklenen kamyonet, araçlara ve eve çarptı: Evin salon duvarını yıktıGündem
İstanbul'da fırtınada iniş yapamayan uçaklar başka havalimanlarına yönlendiriliyorİstanbul'da fırtınada iniş yapamayan uçaklar başka havalimanlarına yönlendiriliyorGündem
İstanbul’da deniz ulaşımına fırtına engeli: İşte iptal edilen vapur ve deniz otobüsü seferleriİstanbul’da deniz ulaşımına fırtına engeli: İşte iptal edilen vapur ve deniz otobüsü seferleriGündem
Gündem
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görevden alınan CHP’li başkanın yerine atanan kaymakam göreve başladı
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görevden alınan CHP’li başkanın yerine atanan kaymakam göreve başladı
İstanbul'da fırtına yüzünden bazı binaların çatıları uçtu
İstanbul'da fırtına yüzünden bazı binaların çatıları uçtu
Türkiye'nin ilk insansı yapay zekalı robotu Ada öğretmenliğe başladı, tarihe geçti
Türkiye'nin ilk insansı yapay zekalı robotu Ada öğretmenliğe başladı, tarihe geçti
TESK Başkanı Palandöken: İklim değişikliği maliyetleri artırıyor
TESK Başkanı Palandöken: İklim değişikliği maliyetleri artırıyor
Bursa'da kuvvetli fırtınada sürüklenen kamyonet, araçlara ve eve çarptı: Evin salon duvarını yıktı
Bursa'da kuvvetli fırtınada sürüklenen kamyonet, araçlara ve eve çarptı: Evin salon duvarını yıktı
NATO Genel Sekreteri Rutte’den Türkiye ziyareti
NATO Genel Sekreteri Rutte’den Türkiye ziyareti