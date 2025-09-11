Boğaz'da 106 kaçak yapıya yıkım geliyor! Ünlü balıkçının ardından sırada lüks otel var

İstanbul Boğazı’ndaki yapıların yıkılması sürecine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın girişimleriyle yürütmeyi durdurma kararları kaldırıldı. Böylelikle 106 taşınmazda yıkımların önü açıldı.

Bebek’ten Ortaköy’e uzanan sahildeki kaçak yapılar yıkılacak

Bebek’ten Ortaköy’e uzanan sahil şeridindeki izinsiz yapıların yıkımının önünde hiçbir hukuki engel kalmadı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Boğaz’ın tarihi siluetini bozan yapılaşmalara karşı yıkımları başlattı. Sürecin başlamasıyla birlikte Boğaz hattındaki bir balık restoranında yıkım gerçekleştirildi.

Sırada lüks otel var

16 Eylül’de bir başka işletmenin yıkımının yapılacağı süreç kapsamında 25 Eylül’de de silueti bozan yerler yıkılacak. Nefes'in haberine göre, Kuruçeşme'deki Mandarin Oriental Bosphorus İstanbul adlı otel yıkılacak.

Kaçak tespit edilen yapılar arasında Bebek Otel, Bebek Balıkçısı, Chila, Paraliaki Bebek, Danış Restaurant ve Sur Balık bulunuyordu.

İhbarla süreç başlatılmıştı

Bebek, Arnavutköy, Kuruçeşme ve Ortaköy’de denize doğru izinsiz genişletilen yapılar, kat ilaveleri ve cephe yenilemeleriyle ilgili çok sayıda ihbar Koruma Bölge Kurulu’na ulaştı. Bakanlık ekiplerinin sahaya inmesiyle birlikte 2025 başından itibaren alınan kararlarla 106 taşınmaz incelendi.

Yapıların 49’u için suç duyurusunda bulunulurken 42 dosyada da bilgi ve belge istendi, 15’inde ise eski kararların uygulanması talep edildi.

Boğaziçi imar herekete geçmedi

Kurul kararlarını uygulamakla yükümlü olan Boğaziçi İmar Müdürlüğü, tüm uyarılara rağmen yalnızca bir taşınmazda işlem yaptı. Ancak 105 taşınmaz için adım atılmadı. Bakanlık bugüne kadar 72 kez resmi yazısı gönderdi ancak karşılık bulamadı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, Boğaz’ın tarihî ve kültürel siluetini bozan izinsiz yapılaşmalara karşı yıkımların hızla devam edeceği öğrenildi.

Bakanlık yetkilileri, kamu yararını önceleyerek doğal ve tarihi mirasın korunması için kararlılıkla hareket edileceğini ifade etti.