Boğazda faciadan dönüldü! İki geminin çarpışması böyle görüntülendi

İstanbul Boğazı’nda Üsküdar açıklarında iki gemi çarpıştı. Çarpışan iki gemiden birinin dümeni kilitlendi. Olayda geminin kıyıya sürüklendiği öğrenildi. Kazanın olduğu bölgeye çok sayıda römork sevk edildi.

İstanbul Boğazı'nda iki geminin çarpışma anı kamerada

Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattı

Olay, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla anbean kaydedildi. Kaza sırasında gemilerde ciddi maddi hasar meydana gelirken, can kaybı ya da yaralanma olmadığı bildirildi. Kazanın ardından bölgedeki deniz trafiği kısa süreliğine aksarken, yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bakanlıktan açıklama yapıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Batum’dan Suudi Arabistan’a seyreden 80 metre boyundaki AYED 1 isimli kuru yük gemisi ile İspanya’dan Batum’a seyreden 180 metre boyundaki BUNUN ACE isimli dökme yük gemisinin Üsküdar önlerinde birbirine sürtmesi nedeniyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait KURTARMA-2, KURTARMA-5 ve MEHMETÇİK Römorkörlerimiz ile KEGM-4 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuz olay yerine ivedilikle yönlendirilmiştir. Gemiler, Ahırkapı Demir Bölgesi’ne çekilecektir.” ifadelerini kaydedildi.

Gerçekleşen kazada, yalnızca gemilerde maddi hasarın oluştuğunu bildiren Bakanlık, olayın takip edildiğini ifade ederek “Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma-2, Kurtarma-5 ve Mehmetçik Römorkörleri ile KEGM-4 hızlı tahlisiye botu olay yerine sevk edildi. Gemilerin Ahırkapı Demir Bölgesi'ne çekileceği öğrenildi" açıklamasını yaptı.