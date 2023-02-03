Boğaziçi davasında 14 sanığa 1'er yıl hapis cezası

Boğaziçi Üniversitesi'nde izinsiz gösteriye katılarak Rektör Prof. Dr. Naci İnci'nin aracına zarar verdikleri iddia edilen 14 sanığın, "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma", "görevi yaptırmamak için direnme" ve "kanuna aykırı toplantı veya gösteri yürüyüşlerinde ihtara ve zor kullanmaya rağmen dağılmamakta direnme" suçlarından yargılandıkları davada karar çıktı.

İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, bazı müştekilerle sanıkların avukatları katıldı. Duruşmada cumhuriyet savcısının bir önceki celsede açıkladığı esasa ilişkin mütalaaya karşı savunmaları soruldu.

Mütalaaya karşı savunma yapmayacaklarını belirten sanık avukatları, yargılamada bazı usulsüzlükler yaşandığını iddia ederek bu konuda beyanda bulunacaklarını söyledi.

Hakimin, yalnızca savunma alacağını bildirmesi, avukatların ise cevap vermemesi üzerine sanık avukatlarının mütalaaya karşı beyanda bulunma hakkından vazgeçmiş sayılmalarına karar verildi.

Davayı karara bağlayan mahkeme, 14 sanığa, "görevi yaptırmamak için direnme" ve "kanuna aykırı toplantı veya gösteri yürüyüşlerinde ihtara ve zor kullanmaya rağmen dağılmamakta direnme" suçundan 1'er yıl hapis cezası verilmesine hükmetti.

Mahkeme ayrıca sanık Ersin Berke Gök'e "kamu malına zarar verme" suçundan 1 yıl 6 ay, sanık Eftelya Koyuncu'ya da "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan 1 yıl 2 ay hapis cezası verdi.

İddianamede, 4 Ekim 2020'de yaşanan izinsiz gösteri sırasında bir grubun Rektör Prof. Dr. Naci İnci'nin makam aracının önünü kesmesi, bir kişinin de otomobilin üzerine çıkması üzerine soruşturma başlatıldığı anlatılmıştı.

Güvenlik görevlileri ile arbede yaşayan gruptakilerin uyarılara rağmen dağılmadığına yer verilen iddianamede, 14 sanığın "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma", "toplantı ve yürüyüşlere katılarak ihtara rağmen dağılmama", "ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından 5 yıl üçer aydan, 25 yıl altışar aya kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti.