Boğaziçi protestosu davasında 12 kişi beraat etti

Boğaziçi Üniversitesine rektör atanmasını protesto etmek amacıyla izinsiz gösteri düzenledikleri iddiasıyla haklarında dava açılan 12 sanığın beraatine karar verildi.

İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanıkların avukatları katıldı.

Duruşmada önceki celse açıklanan esas hakkındaki mütalaaya karşı avukatların diyecekleri soruldu.

Söz alan sanık avukatı İrem Yener, olayın iddianamede yanlış anlatıldığını söyleyerek, gökkuşağı renklerinden oluşan flama taşımanın suç olmadığını söyledi. Bu davanın beraatle sonuçlanması gerektiğini ifade eden Yener, "Müvekkillerin suç kastı yoktur. Gerçekleştirilen eylem ve söylemler ifade özgürlüğü kapsamındadır." dedi.

Sanık avukatlarından Özlem Burçin de, müvekkillerinin LGBTİ bayrağı taşımasının suç unsuru olmayacağını ifade etti.

Avukat Baran Albayrak ise "Herhangi bir örgüt bayrağı taşımayan veya bulundurmayan ya da şiddet içerikli söylemlerde bulunmayan müvekkillerimin beraatini istiyorum." ifadelerini kullandı.

Dosyayı karara bağlayan mahkeme, "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçunun yasal unsurları oluşmadığından sanıkların ayrı ayrı beraatine hükmetti.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı Terör Suçları Bürosunca hazırlanan iddianamede, Boğaziçi Üniversitesine rektör olarak atanan Prof. Dr. Melih Bulu'yu protesto etmek amacıyla 12 şüphelinin, 25 Mart 2021'de, LGBTİ flamalarını açıp toplu şekilde yürüdükleri belirtilmişti.

COVID-19 tedbirleri kapsamında toplantı, gösteri, açıklama, yürüyüş kısıtlaması kararı olduğu, polisin uyarılarına rağmen grubun dağılmadığı ve müdahale edildiği bilgisi verilen iddianamede, şüphelilerin, "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçundan 6 aydan 3'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.